"Это уже не дело Джо Байдена": помощь для Украины снова под вопросом

Палата представителей ждет прихода Трампа к власти

Нового пакета помощи от США для Украины, похоже, пока не будет. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о временной остановке процесса утверждения дополнительного финансирования для Украины.

Ранее президент Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить 24 миллиарда долларов для поддержки Украины в 2025 году. Однако победа Дональда Трампа и будущее его вступление в должность уже вносит коррективы в планируемую стратегию. Об этом сообщает "Голос Америки".

Джонсон объяснил свое решение ожиданием смены президентской администрации. "Это уже не дело Джо Байдена — принимать такое решение. У нас есть новоизбранный президент, мы собираемся подождать и взять на вооружение его стратегию", — заявил политик.

Похоже, пока нет четкого плана дальнейших действий по поддержке Украины. Палата представителей ждет, пока Трамп вступит в должность и примет решение по Украине.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что российский президент Владимир Путин может остановить войну в Украине, которую сам и начал. Однако большое влияние оказывают Соединенные Штаты Америки. В свою очередь новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет такую возможность и может положить конец длительной войне. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.