Поехали договариваться о мире? Что на самом деле обсуждает Ермак с командой Трампа — WSJ

Украина готова говорить о мире при определенных условиях

Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с будущими чиновниками администрации Дональда Трампа. Украинскую делегацию приняли Майк Уолтц, который может стать советником по нацбезопасности, и Кит Келлог — вероятный спецпредставитель по Украине.

Украинские чиновники пытаются согласовать позиции с будущей администрацией США еще до вступления Трампа в должность. По данным The Wall Street Journal, после трех лет войны Украина готова говорить о мире, но он должен быть устойчивым и долгосрочным.

"Нестабильный, временный мир не служит интересам США или Украины", — пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с мнением Киева.

Украина готова говорить о мире на определенных условиях. Главное из них – вступление в НАТО как гарантия безопасности от новых нападений России. Президент Зеленский ранее заявлял о возможности прекращения огня при условии вступления Украины в НАТО, отметив, что возвращение оккупированных территорий возможно через дипломатическое давление.

Однако, по словам издания, команда Трампа не заинтересована в предоставлении Украине членства в НАТО. В то же время сообщается, что Келлог поддерживает предоставление оружия Украине от администрации Байдена, считая это рычагом влияния на Москву во время возможных переговоров.

В ходе визита в США Ермак также побывал во Флориде, где пообщался с будущей руководительницей аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Келлог раскрыл детали сентябрьской встречи Зеленского и Трампа. Речь шла о том, что "пора заканчивать эту войну", которая длится уже более тысячи дней.