Трамп разочаровал новым заявлением об окончании войны и помощь Украине

Заявления Трампа сильно отличаются от тех, когда он еще был кандидатом в президенты.

В ближайшей перспективе Украине может быть сложно рассчитывать на прежние объемы военной помощи из США. Об этом свидетельствуют недавние заявления Дональда Трампа.

Во время разговора с журналисткой Кристен Велкер в эксклюзивном интервью телеканалу NBC News президент США сказал, что страна "возможно" не получит такой же военной поддержки, как раньше. Трамп подчеркнул, что будет активно искать пути прекращения войны. В то же время он не уточнил, как именно это будет делать.

"Трамп сказал, что он активно пытается покончить с войной, "если сможет", добавив, что Украина может вероятно ожидать, что не получит столько военной помощи от США, когда он вернется в офис", — говорится в заявлении СМИ.

Трамп также заявил, что хочет найти законодательное решение и подчеркнул готовность к активным дипломатическим шагам. Кроме того, он не обязался сохранить роль США в НАТО на нынешнем уровне. "Если они заплатят по счетам — безусловно", он сохранит роль Америки в Альянсе, сказал Трамп.

В комментариях украинцы разочарованы заявлениями Трампа. Они считают, что между заявлениями "я закончу войну через 24 часа" и "я закончу войну, если смогу", — пропасть.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что у Путина отреагировали на предложение Трампа о мире в Украине. Песков заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной и приветствует мирные инициативы стран Глобального Юга.