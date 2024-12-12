Трамп стал человеком года по версии Time на два года позже Зеленского
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Для многих это не стало неожиданностью
Известное американское издание Time присвоило звание "Человек года 2024" новоизбранному президенту США Дональду Трампу. По версии журнала, его политическое возрождение не имеет себе равных в американской истории.
Об этом сообщается на официальном сайте Time. Помимо него в шорт-лист пвошли Илон Маск, Кейт Миддлтон и Юлия Навальная. Отметим, что издание присуждает это почетное звание с 1927 года.
В понедельник, 9 декабря, журнал Time объявил краткий список претендентов на звание "Человек года". В него вошли Дональд Трамп, вице-президент Камала Гаррис, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, миллиардер Илон Маск и премьер Индии Биньямин Нетаньяху.
Победителя объявили 12 декабря и им ожидаемо стал Дональд Трамп. Его выбрали человеком года благодаря "исторической победе на выборах". Он стал самым возрастным президентом в истории страны и единственным главой США, признанным виновным по уголовному делу.
"Трамп рассказал TIME, что одним из первых официальных актов его президентства станет помилование большинства бунтовщиков, обвиняемых или осужденных за штурм Капитолия с целью воспрепятствовать подтверждению победы Байдена. "Это начнется в первый час", — говорит он. "Возможно, в первые девять минут". Трамп также планирует принять ранние меры по отмене многих указов Байдена и расширению бурения нефтяных скважин на федеральных землях", — говорится в материале.
Интересно, что Трамп уже становился человеком года по версии Time в 2016 году, когда он впервые выиграл президентские выборы в США.
В прошлом году "Человеком года" признали Тейлор Свифт.
Напомним, американский влиятельный журнал Time назвал "Человека года 2022" и по их версии им стал президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины".
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что недавно Трамп-младший и американский миллиардер Илон Маск посмеялись над мемом, где президент Украины Владимир Зеленский изображен в образе мальчика из "Один дома", стоящего рядом с Трампом.