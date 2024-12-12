Трамп стал человеком года по версии Time на два года позже Зеленского

Для многих это не стало неожиданностью

Известное американское издание Time присвоило звание "Человек года 2024" новоизбранному президенту США Дональду Трампу. По версии журнала, его политическое возрождение не имеет себе равных в американской истории.

Об этом сообщается на официальном сайте Time. Помимо него в шорт-лист пвошли Илон Маск, Кейт Миддлтон и Юлия Навальная. Отметим, что издание присуждает это почетное звание с 1927 года.

В понедельник, 9 декабря, журнал Time объявил краткий список претендентов на звание "Человек года". В него вошли Дональд Трамп, вице-президент Камала Гаррис, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, миллиардер Илон Маск и премьер Индии Биньямин Нетаньяху.

Победителя объявили 12 декабря и им ожидаемо стал Дональд Трамп. Его выбрали человеком года благодаря "исторической победе на выборах". Он стал самым возрастным президентом в истории страны и единственным главой США, признанным виновным по уголовному делу.

"Трамп рассказал TIME, что одним из первых официальных актов его президентства станет помилование большинства бунтовщиков, обвиняемых или осужденных за штурм Капитолия с целью воспрепятствовать подтверждению победы Байдена. "Это начнется в первый час", — говорит он. "Возможно, в первые девять минут". Трамп также планирует принять ранние меры по отмене многих указов Байдена и расширению бурения нефтяных скважин на федеральных землях", — говорится в материале.

Интересно, что Трамп уже становился человеком года по версии Time в 2016 году, когда он впервые выиграл президентские выборы в США.

В прошлом году "Человеком года" признали Тейлор Свифт.

Напомним, американский влиятельный журнал Time назвал "Человека года 2022" и по их версии им стал президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что недавно Трамп-младший и американский миллиардер Илон Маск посмеялись над мемом, где президент Украины Владимир Зеленский изображен в образе мальчика из "Один дома", стоящего рядом с Трампом.