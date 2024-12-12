Трамп сказав, хто має слідкувати за миром в Україні замість США — WSJ

Контроль за режимом припинення вогню має бути покладений на країни Європи, вважає Трамп

Обраний президент США Дональд Трамп сказав, хто має, на його думку, стежити за припиненням вогню між Росією та Україною.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами Трампа, відповідальність має бути покладена на країни Європи. Найімовірніше, йдеться про військові контингенти країн Європейського Союзу, але не виключено, що до миротворчої місії можуть бути залучені військовослужбовці європейських країн-членів НАТО.

На думку Трампа, міжнародна присутність у зоні російсько-українського конфлікту допомогла б стабілізувати ситуацію та запобігти подальшій ескалації протистояння. Він вважає, що роль країн Європи у врегулюванні ситуації має бути активнішою.

Водночас, Трамп допускає участь і США в цьому процесі, але без використання американських військ. Також видання зазначає, що обраний президент закликав європейських лідерів посилити тиск на Китай, аби той вплинув на Росію. Це має зупинити війну з Україною, вважають в оточенні Дональда Трампа.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Трамп заявив, що у найближчій перспективі Україні може бути складно розраховувати на колишні обсяги військової допомоги зі Сполучених Штатів Америки.