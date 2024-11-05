Друг Дмитрука "слуга" Куницкий сбежал из Украины — Bihus.Info

Нардеп отсутствовал на голосованиях в Верховной Раде весь октябрь

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий, вероятно, сбежал из Украины. По информации источников, парламентарий уехал в заграничную командировку и не вернулся в установленный срок.

Согласно данным сайта Верховной Рады, нардеп отсутствовал на всех голосованиях в течение октября. Об этом сообщает Bihus.Info.

Точная дата выезда Куницкого за границу пока неизвестна. Впрочем, это не первый случай продолжительного отсутствия депутата в Украине. Летом 2023 года он получил разрешение на пятидневную командировку в Израиль, но находился там почти три недели — с 3 по 22 июля.

Что известно об Александре Куницком

Александр Куницкий — народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа", избранный в 2019 году по округу №169 в Харькове. До политической карьеры был известным автоблогером, который вел YouTube-канал о произволе полиции под никнеймом ZpSanek с более чем миллионом подписчиков. Имеет профессионально-техническое образование по специальности "повар-кондитер".

За время депутатства попадал в многочисленные скандалы, в частности по участию в уличной драке в центре Киева в 2023 году. Кроме того, НАПК выявило нарушение в его декларации на сумму 2,3 млн грн и составило протоколы из-за возможного лоббирования бизнеса.

В марте 2024 года расследование "Схем" выявило, что завод по орбите Куницкого поставлял зарядные станции для электрокаров в оккупированный Крым. Стоит отметить, что на момент избрания депутатом у Куницкого было двойное гражданство — украинское и израильское, от которого впоследствии отказался после скандала с ЦИК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое состояние имеет нардеп-хулиган Куницкий. От родственников политик получил миллионы гривен в подарок, правда, не деньгами.