Если Трамп предлагает – нужно обсуждать. Политолог назвал важный вопрос переговоров с Россией

Кит Келлог должен склонить Россию к нужному Украине варианту

Важным вопросом переговоров с Россией о прекращении войны в Украине и поддержании мира может стать вопрос формата и участия других стран. Есть большая вероятность того, что Россия будет против участия стран-членов НАТО в роли миротворцев.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко. Он пояснил, что именно с этим могут быть связаны визиты спецпредставителя США по Украине Кита Келлога в ряд европейских столиц.

— Первоначальная конструкция, с которой все начиналось: [участниками переговоров являются] Украина и Россия как воюющие между собой стороны и США, инициирующие переговоры — 2+1. Но американцы ставят вопрос о том, чтобы функции, связанные с обеспечением режима прекращения огня, взяли на себя европейские страны. Если так, они должны участвовать в переговорах. Именно поэтому возникла тема контактной группы, то есть группы стран, которые могут участвовать от имени Европейского Союза (и не только европейских стран НАТО) в переговорах по завершению войны между Россией и Украиной, — говорит политический эксперт.

По его мнению, именно поэтому будут проходить визиты Кита Келлога во Францию, Великобританию и Италию, то есть страны, которые предварительно рассматриваются как участники возможного миротворческого контингента.

— Другое дело, что это еще нужно согласовать. У меня большие сомнения, что Россия согласится с тем, чтобы миротворческий контингент был из стран НАТО. Россияне против членства Украины в Альянсе, а тут будут войска стран НАТО на территории Украины, да еще выполнять миротворческие функции. Но если Трамп это предлагает — так или иначе это нужно обсуждать. Предварительное согласие должно быть от этих трех стран, а возможно и не только от трех, и дальше уже нужно обсуждать это на переговорах, — подчеркнул глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

Он напомнил, что на полях саммита Европейского Союза в Брюсселе генсек НАТО Марк Рютте проводит неформальные встречи с премьером Великобритании, лидерами ряда крупнейших европейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским.

— По неофициальной информации, в том числе, будет обсуждаться тема миротворческого контингента от европейских стран. Вот примерно такой контекст предстоящего визита Кита Келлога, — подытожил Владимир Фесенко.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский в Брюсселе обсудил с французским президентом Эммануэлем Макроном идею размещения миротворческого контингента в Украине и заявил: "Есть положительная реакция".