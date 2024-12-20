Директор экспертно-аналитического центра "Диалог" специально для сайта "Телеграф" объяснил, почему Трамп не сможет принимать единоличные решения об ограничении объемов помощи Украине

За месяц до прихода Дональда Трампа в Белый дом руководство НАТО лишило избранного президента США рычагов координации всей западной военной поддержки Киеву. Теперь вместо США этой координацией займется специальная новая миссия НАТО в Украине, получившая название Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU).

Шаг оправданный, учитывая двойной скептицизм Трампа — как относительно эффективности работы НАТО, так и продолжения масштабной поддержки Украины в режиме "так долго, сколько потребуется". Именно поэтому администрация Байдена в последние недели своей работы и пытается отправить как можно больше оружия Киеву на фоне опасений, что Трамп по возвращении в Белый дом может быстро сократить его объемы.

Договоренность о создании миссии NSATU была достигнута на июльском саммите НАТО в Вашингтоне в этом году, чтобы она занялась координацией ключевых вопросов поддержки нашей страны:

предоставления военного оборудования;

подготовки странами-членами и партнерами НАТО военнослужащих для Украины;

обеспечения материально-технической поддержки.

Ее провозглашенная цель — поставить помощь безопасности Украины на прочную основу, обеспечивая усиленную, предсказуемую и согласованную поддержку в долгосрочной перспективе.

Договоренность о создании NSATU появилась именно как предохранитель против возможных попыток Трампа в случае его победы на президентских выборах быстро разрушить или кардинально перестроить по-своему весь механизм поддержки Украины.

В ноябре Трамп победил — и через полтора месяца этот предохранитель был введен в действие. Штаб новой миссии NSATU 18 декабря начал работу на американской базе в немецком городе Висбаден.

Общая численность личного состава NSATU составит около 700 человек, включая военнослужащих, размещенных в штаб-квартире НАТО SHAPE в Бельгии и на логистических узлах в Польше и Румынии.

Также одновременно с NSATU в Польше будет действовать еще один механизм поддержки Североатлантическим альянсом нашей страны — Совместный центр анализа, тренировки и образования НАТО-Украина (Joint Analysis, Training and Education Centre — JATEC). О его создании также договорились на июльском саммите НАТО. Предполагается, что это "важный столп практического сотрудничества, который должен определить и применить уроки войны России против Украины и усилить оперативную совместимость Украины с НАТО".

Новый порядок координации западной военной поддержки Украине через миссию NSATU дает Альянсу более непосредственную роль в войне против вторжения России, не привлекая при этом собственные силы.

В то же время передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что США при Трампе все еще могут нанести серьезный удар по помощи Украине, сократив свою поддержку. Ведь они являются доминирующей силой Североатлантического союза и поставляют большую часть оружия нашим Силам обороны.

Со своей стороны генсек НАТО Марк Рютте пытается успокоить тех, кто волнуется за поддержку Украины в следующем году. И подчеркивает, что члены Альянса остаются преданными выполнению финансового обязательства по предоставлению Украине 40 млрд евро помощи в сфере безопасности в течение 2025 года. Это обязательство также было принято на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Мы подтверждаем нашу решимость поддерживать Украину в развитии силы, способной победить российскую агрессию сегодня и сдерживать ее в будущем. С этой целью мы намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года и обеспечить постоянный уровень безопасности помощи Украине", — было отмечено в декларации саммита НАТО.

Финансовые обязательства распространяются на расходы, связанные с предоставлением военной техники, помощи и учений для Украины, в частности:

закупку военного оборудования;

помощь в неденежной форме;

расходы, связанные с техническим обслуживанием, логистикой и транспортировкой военной техники;

расходы на военную подготовку;

операционные расходы, связанные с оказанием военной поддержки;

инвестиции и поддержку оборонной инфраструктуры и оборонной промышленности Украины;

все взносы в трастовые фонды НАТО для Украины, включая нелетальную помощь.

Сюда будет относиться вся поддержка Украины со стороны Альянса в соответствии с вышеуказанными критериями, независимо от того, предоставляют ее по линии НАТО, на двусторонней, многосторонней или любой другой основе.

Причем в Вашингтоне главы государств и правительств стран НАТО отметили, что будут пересматривать вклады членов Альянса на предстоящих саммитах, начиная с саммита НАТО в Гааге в 2025 году.