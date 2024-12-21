Чи є шанс на мир у 2025? У команді Трампа розуміють одну важливу річ

Соратники Трампа упевнені, що його обіцянку стосовно деескалації бойових дій важливо реалізувати

У команді новообраного президента США Дональда Трампа добре знають, що пауза у війні та її завершення – різні речі. Також це наразі розуміють в Європі.

Про це Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 рр. розповів в етері "Телеграфа", коментуючи слова генерала Ігоря Романенка, що шансу на мир немає, лише на припинення вогню.

"Згоден це може і дещо спрощене, але дуже правильне сприйняття ситуації. В команді Трампа прекрасно розуміють, що зробити паузу – це не значить зупинити війну. Вони дуже чітко розуміють, що обіцянку Трампа стосовно деескалації бойових дій важливо реалізувати. Це повага до адміністрації, це повага особисто до Трампа", – сказав Клімкін.

З його слів, в команді новообраного президента США також розуміють, що зупинка війни та її завершення – це не одне й те саме.

"Але вони також бачать, що зупинка війни не означає завершення війни й тим більше не означає завершення сталого цієї війни. Так само це бачать і сьогодні в Європі", – додав дипломат.

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ухвалити важливе рішення — воювати далі з Росією, або вести переговори про укладення миру.