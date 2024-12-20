Трамп заявил, что США не бросят Украину – Financial Times

Политик намерен дальше продолжать поддержку Украины после инаугурации, заявили источники СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп, который хочет подтолкнуть Владимира Зеленского и Владимира Путина к переговорам, заявил, что намерен дальше оказывать Украине поддержку.

Об этом сообщает Financial Times. По данным источника, Трамп сигнализирует странам Европы о своих намерениях дальше поставлять Украине военную продукцию США после своей инаугурации, которая состоится в январе 2025 года.

Трамп считает, что поставки оружия в Украину даже после прекращения боевых действий соответствуют идее обеспечения "мира через силу".

В то же время Трамп до сих пор считает, что Украина не должна стать членом НАТО ни при каких условиях. Также он хочет, чтобы страны-члены НАТО тратили на оборону не 2%, а 5% ВВП (валовый внутренний продукт — Ред.). Как отмечает издание, требование Трампа передали европейским чиновникам его соратники.

Сейчас только 23 из 32 стран альянса тратят на оборону 2% ВВП и больше, пишет Financial Times. Один из собеседников издания считает, что Трамп "согласится на 3,5%". При этом более высокие расходы на оборону подразумевают "более выгодные условия торговли с США", пишут журналисты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп увидел "прогресс" по делу Украины. Аналитик попытался объяснить настроения политика.