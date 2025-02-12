Трамп провел разговор с Путиным: о чем говорили

Владимир Путин пригласил президента США в Россию

В среду, 12 февраля, стало известно, что президент США Дональд Трамп провел якобы телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает CNN. Трамп в своей социальной сети рассказал, о чем говорил с Путиным.

"Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы. Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том, что мы так успешно воевали вместе во Второй мировой войне, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы также потеряли так много", — написал он.

По его словам, каждый говорил о сильных сторонах наших народов и о большой пользе, которую будут иметь от совместной работы. Он заявил также, что сначала согласились остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией и Украиной.

"Президент Путин даже использовал очень сильный девиз моей предвыборной кампании: "ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ". Мы оба очень сильно в него верим", — добавил он.

Трамп также сообщил, что с Путиным договорились работать вместе, очень тесно, в частности посещать страны друг друга. В его разговоре было и то, что команды немедленно начнут переговоры.

"Мы начнем с того, что позвоним Президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о нашем разговоре, что я и сделаю прямо сейчас. Я попросил Государственного секретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Волтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я уверен, будут успешными. Миллионы людей погибли в войне, которая не состоялась бы, если бы я был Президентом, но она произошла, поэтому она должна закончиться. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!", — подытожил он.

Кроме этого, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что разговор длился полтора часа. А Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский сказал, когда отменят военное положение в Украине.