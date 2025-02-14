О чем договариваются Трамп и Путин, детали атаки на ЧАЭС и не только: главные заявления Зеленского на Мюнхенской конференции

Президент Украины ответил на вопросы журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции безопасности раскрыл детали атаки на Чернобыльскую АЭС и высказался относительно перспектив членства Украины в НАТО. Также он ответил на вопросы журналистов о прекращении войны, переговорах Трампа с Путиным, энергетике и многом другом. "Телеграф" собрал главные заявления главы государства.

По словам главы государства, российский беспилотник, поразивший укрытие над четвертым энергоблоком ЧАЭС, двигался на высоте, недоступной для обнаружения радарами. Такой характер атаки указывает на целенаправленный удар по саркофагу. Президент подчеркнул, что данный инцидент является очередным свидетельством нежелания российского руководства завершать войну.

Особое внимание Зеленский уделил вопросу вступления Украины в НАТО. Он отметил, что США пока не готовы обсуждать членство Украины в Альянсе, опасаясь эскалации с Россией. В американском руководстве существует мнение, что именно конституционно закрепленный курс Украины на вступление в НАТО стал причиной войны.

"Я считаю, что вступление Украины в НАТО — это самая дешевая гарантия безопасности ", — подчеркнул президент. В то же время он очертил альтернативный вариант: "Если мы не в НАТО — Украина должна иметь армию в полтора миллиона солдат с современным оружием".

Президент также обратился к международным партнерам: "Я думаю, что мы с США должны очень быстро обсудить и прийти к конкретным решениям, как давить на Путина. Иначе американцы будут вынуждены поменять свои костюмы на военную форму".

Относительно текущей ситуации на фронте Зеленский сообщил об улучшении позиций украинской армии на Покровском направлении, но без разглашения подробностей. Он также категорично заявил, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими.

Президент отметил, что пока не видит в США готового плана прекращения войны. По его словам, украинцы своей борьбой уделяют время всему миру для дипломатических переговоров.

Когда у Зеленского спросили, на какие компромиссы Америка потребует от Путина, президент сказал, что "они всегда говорили". "Полной изоляции политической России не было. И не будем приписывать все новой администрации (США, — Ред.), потому что прошлая администрация так же работала". По мнению Президента, с этой войны все постараются выйти победителями, а Украина заслуживает этого. Потому будет очень сложно договориться.

"Я понимаю примерно, о чем они могут общаться… вокруг чего может идти речь. Вокруг только того, что принадлежит нам. Но кто сказал, что мы не справимся с трудностями?", — отметил Президент.

Миротворческий контингент может состоять исключительно из украинцев, вопрос только в вооружении, считает Президент. "Конечно нам нужны западные союзники. У нас есть карта, где изображено возможное расположение 110 тыс. иностранцев. Те, кто "профи в море", британцы или французы, желательно, чтобы были в море. Но мы и готовы исключительно на украинский контингент, я говорю за это открыто".

Также ранее Телеграф писал, что Зеленский рассказал, о чем планирует говорить с Трампом в Мюнхене. Президент назвал две основные темы предстоящего разговора с американским лидером.