Зеленский назвал условие, при котором сядет за стол переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным только после согласования совместного плана завершения войны с США и Европейским Союзом. По его словам, этот план должен содержать четкие гарантии безопасности Украины.

Об этом он сказал на панели Strategic Investment: The Future of US-Ukraine Security Cooperation на Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский подчеркнул, что Украина не допустит повторения ошибок в прошлом, когда агрессор использовал переговоры для затягивания времени.

"Я встречусь с Путиным только после того, как у нас будет общий план окончания войны с Трампом и ЕС", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что не видит смысла в переговорах с представителями российских властей, кроме непосредственной встречи с Путиным.

В то же время, он подчеркнул, что любые договоренности должны основываться на гарантиях безопасности Украины и всей Европы. Зеленский также отметил, что только консолидированная позиция США, ЕС и Украины может вынудить Россию прекратить агрессию.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Урсула фон дер Ляен, президент Европейской комиссии заявила, что в настоящее время продолжается работа над членством Украины в Европейском Союзе.