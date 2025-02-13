"Никто не получит всего": глава Пентагона сделал громкое заявление о переговорах по Украине

Какие еще громкие заявления сделал глава Пентагона по Украине

Ни Владимир Зеленский, ни Владимир Путин не получат всего, к чему стремятся во время предстоящих переговоров по завершению войны в Украине. Восстановление границ Украины к состоянию 2014 года пока невозможно, а вопрос предоставления дальнейшей помощи может быть пересмотрен.

Переговоры по урегулированию конфликта будут вестись как с Путиным, так и Зеленским, а для их начала не нужны уступки от России. Об этом глава Пентагона Пит Гегсет заявил во время пресс-конференции в четверг, 13 февраля.

"Границы не будут восстановлены до того уровня, какими они были в 2014 году. Это не уступка Путину — это принятие реальности", — отметил глава Пентагона. Он добавил, что Путин реагирует только на силу, поэтому Трамп будет вести переговоры с позиции силы лидером свободного мира.

Относительно вступления Украины в НАТО Гегсет заявил, что такой шаг сейчас невозможен. Он отметил, что такая позиция совпадает с видением Дональда Трампа.

Кроме того, министр обороны США подчеркнул, что его страна стремится создать более "смертоносное" НАТО и подчеркнул необходимость "сделать Альянс снова великим". По его словам, европейские партнеры "должны делать гораздо больше для обороны Европы".

Что касается помощи Украине, Гегсет сказал, что США могут изменить ее объемы – как увеличить, так и уменьшить их. Этот вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящих переговоров.

Вдобавок американский министр подчеркнул, что "Трамп никому не позволит превратить дядю Сэма в лоха".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что глава Пентагона откровенно высказался по поводу отправки войск США в Украину. После достижения мира в Украине Вашингтон завершит переоценку развертывания своих сил в мире.