Трампа обязали возобновить финансирование USAID: подробности

Своим решением он на время судебного разбирательства запретил реализовывать отмену контрактов и прекращение работ, введенных после инаугурации Трампа

Федеральный судья обязал администрацию президента США Дональда Трампа возобновить финансирование сотен подрядчиков, работающих в сфере внешней помощи. Судья Окружного суда США в Вашингтоне Амир Али был назначен еще президентом Джо Байденом.

По мнению судьи, администрация Трампа не учла серьезных последствий от всеобщего блокирования программ внешней помощи. Об этом сообщило издание Politico.

"На данный момент ответчики не дали никакого объяснения, почему полная приостановка всей утвержденной Конгрессом внешней помощи, повлекшая шок и нарушившая тысячи соглашений с бизнесами, неправительственными организациями и партнерами по всей стране, была рациональным шагом перед просмотром программ… Без временной судебной защиты масштабы уже нанесенного ущерба почти наверняка возрастут", – говорится в решении судьи.

Своим решением Амир Али на время судебного разбирательства запретил ключевым чиновникам администрации Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио и директора Управления по бюджету Рассела Вогта, реализовывать отмену контрактов и прекращение работ, введенные после инаугурации Трампа. Этим решением фактически останавливается действие одного из основных пунктов первого исполнительного указа Трампа о замораживании всей внешней помощи на 90 дней.

По оценкам судьи, резко прекратив финансирование без оценки последствий для компаний, уже получивших эти средства еще до прихода Трампа к власти, администрация действовала "своевольно". При этом судья добавил, что в пересмотре правительством программ помощи "нет ничего нелогичного".

Издание отмечает, что это уже второе судебное решение, противоречащее попыткам Трампа забрать финансирование Агентства США по международному развитию (USAID). Ранее судья Карл Николс, назначенный Трампом, заблокировал решение администрации о массовом увольнении тысяч госслужащих, работающих в секторе помощи. 13 февраля он продлил запрет еще на неделю.

Как сообщал "Телеграф", администрация Трампа планирует резко сократить количество сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID). Планируется оставить там менее 300 сотрудников из 10 тысяч.