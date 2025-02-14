Саудівська Аравія готова прийняти Трампа і Путіна

Ер-Ріяд пропонує свій майданчик для зустрічі

Саудівська Аравія готова прийняти у себе зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. Таку заяву зробили після телефонної розмови між президентами США та Росії 12 лютого.

Саудити також нагадали, що хочуть допомогти зупинити війну між Росією та Україною. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії.

У МЗС Саудівської Аравії підтримали розмову між Трампом і Путіним і запропонували свою країну як місце для їхньої зустрічі.

Принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман ще на початку війни, 3 березня 2022 року, пропонував допомогти налагодити мир між Росією та Україною. Відтоді саудити організували кілька зустрічей для цього.

Нагадаємо, Дональд Трамп 13 лютого повідомив, що наступного тижня в Саудівській Аравії зустрінуться представники США, України та Росії. Але президент Зеленський, який збирається незабаром відвідати Саудівську Аравію, сказав, що поки не планує зустрічатися там із росіянами.

Крім того, Зеленський спростував слова Трампа про можливу зустріч представників трьох країн на конференції в Мюнхені.

Раніше "Телеграф" писав, що глава Пентагону зробив гучну заяву про переговори щодо України. Крім того, американський міністр наголосив, що "Трамп нікому не дозволить перетворити дядька Сема на лоха".