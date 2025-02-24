Выборы в Германии: Зеленский поздравил Мерца с победой

Европа должна обладать способностью самостоятельно защищать себя и свои интересы, согласился с Мерцем украинский президент

Президент Украины Владимир Зеленский отправил свои поздравления лидеру немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу по случаю победы его партии на досрочных выборах в Бундестаг. Зеленский выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество Украины и Германии.

Об этом он написал в Twitter. Зеленский отметил, что Европа должна обладать способностью самостоятельно защищать себя и свои интересы, развивать собственную индустрию и достигать целей, которые перед собой ставят европейские страны.

"Приветствую ХДС/ХСС и Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг. Четкий голос избирателей, и мы видим, как это важно для Европы. Рассчитываем на продолжение нашей совместной с Германией работы ради защиты жизней и приближения реального мира в Украине, а также укрепления Европы", — добавил президент.

Напомним, в воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли внеочередные парламентские выборы. Высокий результат может получить блок ХДС/ХСС, а его лидер Фридрих Мерц претендует на должность следующего канцлера. Ближайшим конкурентом является ультраправая "Альтернатива для Германии" (21%). Социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца может получить 16%.

Если вам интересен процесс голосования в Германии — читайте в материале "Телеграфа": На кону судьба Европы: в Германии прошли парламентские выборы, что они означают для Украины