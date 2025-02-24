Независимость Германии от США: Мерц заявил о своих приоритетах, а Трамп был вынужден его поздравить

Мерц считает, что администрация нового президента США Дональда Трампа "безразлична" к тому, какая дальнейшая судьба будет у Европы.

Германия под руководством Христианско-демократического союза (ХДС) будет стремиться достичь независимости Европы от Соединенных Штатов в первую очередь в вопросах обороны. ХДС делает это одним из приоритетов своей политики.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление, которое сделал Фридрих Мерц, глава ХДС. Эта партия согласно всем экзитполам побеждает на досрочных парламентских выборах в Германии.

"Для меня абсолютным приоритетом будет укрепление Европы шаг за шагом, чтобы мы добились независимости от США", — отметил он.

Мерц добавил, что администрация нового президента США Дональда Трампа "безразлична" к тому, какая дальнейшая судьба будет у Европы. Кроме того, напомнил он, США позволяют себе пытаться вмешаться в немецкие выборы. Мерц сравнил это с попытками России вмешаться в избирательный процесс, подчеркнув, что не видит никакой разницы.

Тем временем Трамп вынужден был поздравить консервативный блок ХДС и непосредственно Мерца с победой на выборах в Бундестаг. Он попытался смягчить горечь поражения (в США делали ставку на пророссийских нацистов из AfD), поздравив Мерца одним из первых и приписав себе заслугу его победы на выборах.

"Похоже, консервативная партия в Германии одержала победу на очень важных и долгожданных выборах. Как и в США, народ Германии устал от ложной повестки дня, особенно в вопросах энергетики и иммиграции, которая доминировала на протяжении многих лет… Это великий день под руководством джентльмена по имени Дональд Трамп", – написал президент США.

Напомним, в воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли внеочередные парламентские выборы. Высокий результат может получить блок ХДС/ХСС, а его лидер Фридрих Мерц претендует на должность следующего канцлера. Ближайшим конкурентом является ультраправая "Альтернатива для Германии" (21%). Социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца может получить 16%.

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