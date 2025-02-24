Официально: партия Мерца победила на выборах в Германии, путинская Вагенкнехт не прошла в Бундестаг

В целом проукраинские силы в Бундестаге будут представлены в подавляющем большинстве.

В Германии подсчитаны голоса на всех избирательных участках на досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля. Победителем выборов стал консервативный Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем, набравший 28,5% голосов. Президент Украины Владимир Зеленский ранее поздравил Мерца с победой.

Об этом сообщает Федеральная избирательная комиссия. Отмечается, что поддерживаемые США и Россией ультраправые из "Альтернативы для Германии" заняли второе место, а открыто пропутинский Союз Сары Вагенкнехт даже не преодолел нужный для прохождения порог.

Результаты выборов в Германии следующие:

ХДС/ХСС ( Фридрих Мерц ): 28,5% голосов избирателей.

): 28,5% голосов избирателей. "Альтернатива для Германии" (AfD, Алиса Вайдель) – 20,7% голосов избирателей, преимущественно на территории бывшего советского сателлита ГДР (Германской демократической республики).

Социал-демократическая партия Германии ( Олаф Шольц ) – 16,5% голосов.

) – 16,5% голосов. Партия "Зеленые" ( Роберт Хабек ) – 11,7% голосов.

) – 11,7% голосов. Левая партия – 8,7% голосов.

Пропутинский Союз Сары Вагенкнехт "За ум и справедливость" набрал 4,97% голосов избирателей и не преодолел избирательный барьер. Также, к сожалению, не смогла преодолеть барьер Вольная демократическая партия экс-министра финансов Кристиана Линднера – она набрала 4,4%. Еще 4,6% избирателей проголосовали за другие партии.

Напомним, в воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли внеочередные парламентские выборы. Высокий результат может получить блок ХДС/ХСС, а его лидер Фридрих Мерц претендует на должность следующего канцлера. Ближайшим конкурентом является ультраправая "Альтернатива для Германии" (21%). Социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца может получить 16%.

Если вам интересен процесс голосования в Германии — читайте в материале "Телеграфа": На кону судьба Европы: в Германии прошли парламентские выборы, что они означают для Украины.