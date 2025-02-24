Офіційно: партія Мерца перемогла на виборах у Німеччині, путінська Вагенкнехт не пройшла в Бундестаг

Загалом, проукраїнські сили в Бундестагу будуть представлені у переважаючій більшості

У Німеччині підраховано голоси на усіх виборчих дільницях на дострокових виборах до Бундестагу 23 лютого. Переможцем виборів став консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС/ХСС) на чолі з Фрідріхом Мерцем, який набрав 28,5% голосів. Президент України Володимир Зеленський раніше привітав Мерца з перемогою.

Про це повідомляє Федеральна виборча комісія. Зазначається, що підтримувані США та Росією ультраправі з "Альтернативи для Німеччини" посіли друге місце, а відкрито пропутінський Союз Сари Вагенкнехт навіть не подолав потрібний для проходження поріг.

Результати виборів у Німеччині наступні:

ХДС/ХСС (Фрідріх Мерц): 28,5% голосів виборців.

"Альтернатива для Німеччини" (AfD, Аліса Вайдель) – 20,7% голосів виборців, переважно на території колишнього радянського сателіта НДР (Німецької демократичної республіки).

Соціал-демократична партія Німеччини (Олаф Шольц) – 16,5% голосів.

Партія "Зелені" (Роберт Хабек) – 11,7% голосів.

Ліва партія – 8,7% голосів.

Пропутінський Союз Сари Вагенкнехт "За розум і справедливість" набрав 4,97% голосів виборців та не подолав виборчий бар'єр. Також, нажаль, не змогла подолати бар'єр Вільна демократична партія ексміністра фінансів Крістіана Лінднера – вона набрала 4,4%. Ще 4,6% виборців проголосували за інші партії.

Нагадаємо, у неділю, 23 лютого, у Німеччині відбулися позачергові парламентські вибори. Високий результат може отримати блок ХДС/ХСС, а його лідер Фрідріх Мерц претендує на посаду наступного канцлера. Найближчим конкурентом є ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (21%). Соціал-демократична партія Німеччини Олафа Шольца може одержати 16%.

Якщо вам цікавий процес голосування у Німеччині — читайте у матеріалі "Телеграфа": На кону доля Європи: у Німеччині відбулися парламентські вибори, що вони означають для України.