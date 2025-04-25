"Финишная прямая": Рубио рассказал, на каком этапе находятся переговоры о войне в Украине

Госсекретарь США считает, что обе стороны вскоре согласятся на мирные предложения

Администрация президента США Дональда Трампа "указала путь" Украине и России, ведущий к заключению мирного соглашения, а также продемонстрировала, как должна выглядеть "финишная прямая" на этом пути. Белый дом будет делать все для того, чтобы обе стороны "финишировали" вместе.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время встречи Трампа и премьер-министра Норвегии в Белом доме, сообщает "Укринформ". Таким образом, Рубио отреагировал на приказ Трампа прокомментировать ситуацию по переговорам.

"Прежде всего, нашим партнерам были предложены варианты для обсуждения вещей, которые понадобятся для прекращения войны. Эту войну можно закончить. С этим должны согласиться обе стороны. Мы показали им путь вперед… Вчера была хорошая встреча. На выходных состоятся хорошие встречи. Мы показали им финишную прямую. Нам нужно, чтобы они обе сказали "да", – заявил он.

Отдельно во время заявления Рубио очень нейтрально высказался о российском массированном ракетном ударе по Киеву. Он заявил, что это, мол, напоминание для всех, что войну нужно "срочно прекратить", при этом всячески избегая упоминания России как главного виновника этой атаки и начала войны в целом. Зато в очередной раз требовал "благодарить Трампа" за его так называемые "мирные усилия".

"Все должны благодарить президента за то, что он миротворец и пытается спасать жизнь. Это то, что мы пытаемся сделать здесь… Это не наша война. Мы ее не начинали, как вы знаете, но мы пытаемся положить конец смерти. Мы пытаемся положить конец разрушениям, и мы показали путь вперед. Мы видим финишную прямую, но попасть туда должны обе страны", – сказал он.

Отметим, на Западе считают, что Путин обыгрывает администрацию Трампа на переговорах по Украине. Если ему удастся добиться успеха, это может обречь мир на повторение "Мюнхена 1938". Дональд Трамп возобновил давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот принял мирный план, предложенный США, который включает в себя признание аннексии Крыма Россией, но не предусматривает никаких уступок для президента России Владимира Путина. Кремлю этот план нравится – российский министр иностранных дел Лавров даже рассыпался в похвалах Трампу.

Сам Трамп делает заявления о том, что он "очень оптимистично настроен" относительно того, что Украина и Россия заключат мирное соглашение в ближайшие дни. Однако его оптимизм неуместен: все, что делает Трамп – пытается давить на Украину, в то время как против России президент США ничего не предпринимает, а российский правитель Владимир Путин демонстрирует, что он не желает мира.