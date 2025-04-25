Сейчас от России зависит заключение мирного соглашения, считает генсек НАТО

Россия получила американские требования и фактически "имеет кое-что на столе" касательно заключения мирного соглашения с Украиной и прекращения войны. Таким образом, в переговорах сейчас "мяч явно на стороне России".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 24 апреля, сообщает CNN. Он не стал говорить о подробностях того, какие уступки требуют от России или от Украины, заявив, что обнародование этой информации якобы не поможет мирным переговорам.

Кроме того, заявил Рютте, европейские союзники США имеют общее мнение о том, что Россия является для Европы долгосрочной угрозой. НАТО соглашается с требованием Трампа тратить больше на оборону, при этом, исходя из существования России, расходы должны быть значительно выше, чем неоднократно обсуждаемые 2% от ВВП.

"Мы все в НАТО соглашаемся, что Россия является долгосрочной угрозой для территории НАТО, для всей евроатлантической территории. Требование (по расходам) должно быть значительно выше этих знаменитых 2%. Очевидно, что с 2% мы не сможем защитить территорию НАТО", – заявил он.

Отметим, что перед визитом в Трамп Рютте обещал убедить США не навязывать Украине мирное соглашение по российскому сценарию. Во время визита в Соединенные Штаты, заявил генсек, он намерен объяснить команде Трампа, почему это плохая идея.

Между тем на Западе считают, что Путин обыгрывает администрацию Трампа на переговорах по Украине. Если ему удастся добиться успеха, это может обречь мир на повторение "Мюнхена 1938". Дональд Трамп возобновил давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот принял мирный план, предложенный США, включающий в себя признание аннексии Крыма Россией, но не предусматривает никаких уступок для президента России Владимира Путина. Кремлю этот план нравится – российский министр иностранных дел Лавров рассыпался в похвалах Трампу.

Сам Трамп делает заявления о том, что он "очень оптимистично настроен" относительно того, что Украина и Россия заключат мирное соглашение в ближайшие дни. Однако его оптимизм неуместен: все, что делает Трамп – пытается давить на Украину, в то время как против России президент США ничего не предпринимает, а российский правитель Владимир Путин демонстрирует, что он не желает мира.