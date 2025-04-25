Не дипломат и говорит бред: почему Трамп на самом деле направил Уиткоффа на переговоры с Путиным

Виткофф передает преимущественно российские нарративы

Кто такой Стив Уиткофф и какую роль он играет в отношениях между США и Россией? Этот человек, которого Дональд Трамп называет другом, не имеет официального статуса, он не профессиональный дипломат или переговорщик, но регулярно встречается с российским лидером.

Украинский дипломат характеризует его как переводчика путинских нарративов для Трампа и отмечает его связи с бывшими российскими бизнесменами. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, глава правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Он попал в эту группу благодаря доверию Дональда Трампа. У Трампа бывают разные знакомые, но Уиткоффа он называет своим другом. Я бы назвал его без негативных коннотаций "путин-ферштейдером" — то есть человеком, который может Путина понять, услышать и затем передать на понятном языке Дональду Трампу".

По словам Чалого, Уиткофф передает преимущественно российские нарративы, но объясняет их для Трампа в американском понимании — не просто языком, но и подходами.

Чалый настороженный тем, что Путин часами общается с Уиткоффом, считает это признаком их давней близости.

По словам посла, друзья Уиткоффа разбогатели на российских активах и имеют связи с российской мафией и спецслужбами. "Это чисто бизнес. Эти люди хотят стать самыми богатыми в мире и восхищаются Путиным. Им безразлично, кого он убивает, главное — что он сделал деньги", — отметил Чалый.

Посол также напомнил о напряженных отношениях между Уиткоффом и украинской стороной после его заявлений по поводу "пяти территорий". Президент Зеленский тогда выразился резко: "Кто такой Уиткофф, чтобы рассуждать о наших территориях? У него нет должности нет, ничего".

"Получается таким образом, что у Путина и Трампа гораздо более сильный посредник в общении, чем у Трампа и Зеленского", — подытожил Валерий Чалый.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Валерий Чалый рассказал о трех реалистических сценариях прекращения боевых действий. Экспосол в США объяснил, каких именно.