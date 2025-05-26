1000 "шахедов" за ночь и экономия ракет ПВО: в The Economist предупредили об усилении российских атак на Украину

В 2024 году россияне производили около 300 "шахедов" в месяц, а сейчас они выпускают столько же за три дня.

Украинским Вооруженным силам, похоже, придется экономить ракеты для систем противовоздушной обороны на фоне того, что переговоры о прекращении огня могут провалиться, а российский режим наращивает производство ударных дронов – копий иранских "шахедов". Не исключается, что очень скоро российские оккупанты будут способны запускать по Украине тысячу ударных беспилотников за ночь.

Об этом пишет издание The Economist. В материале говорится, что год назад россияне могли запустить максимум 30 беспилотников по Украине за одну ночь. Сейчас счет запущенных и сбитых Украиной БПЛА идет на сотни каждую ночь.

Так, в ночь на 25 мая, готовя очередную массированную ракетную атаку, россияне запустили по Украине 298 ударных беспилотников, большинство из которых были нейтрализованы. Но в 2024 году россияне производили около 300 "шахедов" в месяц, а сейчас они выпускают столько же за три дня. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оккупанты планируют производить до 500 дронов в день, а это значит, подчеркнуло издание, что удары по Украине с использованием 1000 дронов одновременно станут реальностью.

С другой стороны, украинские эксперты отмечают, что заявления о запуске 1000+ дронов по Украине могут являться элементом пропаганды. Российская оружейная промышленность дает ложные отчеты, поскольку руководители предприятий и генералы-кураторы боятся наказаний за правду. Однако увеличить производство дронов россияне смогли – хотя и не так, как планировали.

Большей проблемой является то, что оккупанты постоянно модифицируют "шахеды". Сейчас Украину атакуют беспилотники уже шестой модификации. Украина изучает обломки ликвидированных дронов, чтобы выяснить, что россияне там изменили. Украинские инженеры сказали в комментарии журналистам, что модифицированные дроны не боятся средств РЭБ – по крайней мере пока что – потому что уже не зависят от GPS. Беспилотники управляются с помощью искусственного интеллекта и способны подключаться к мобильным сетям Украины. Также оккупанты управляют некоторыми из них через Telegram-боты и в режиме реального времени получают данные о полете.

Полковник ВСУ Денис Смажный сказал журналистам, что ранее дроны уничтожались преимущественно мобильными группами, вооруженными пулеметами, ПЗРК и малокалиберной зенитной артиллерией. Сейчас беспилотники активно маневрируют вокруг этих групп, летят низко, чтобы избегать обнаружения, а перед тем, как атаковать город, резко поднимаются на высоту в два или два с половиной километра. Для уничтожения БПЛА сейчас применяют самолеты, вертолеты и дроны-перехватчики. Столица все еще остается самым защищенным городом: 95% российских дронов, атакующих Киев, сбиваются на подлете, отметил высокопоставленный украинский чиновник. Только 5% прорывают оборону, и именно их обломки наносят большой урон.

Хотя сбивать крылатые ракеты и БПЛА Украина способна "своими силами", бороться с баллистическими ракетами становится все сложнее. Враг активно применяет баллистику, в то время как у Украины мало систем Patriot, а боеприпасов к ним еще меньше. Производство ракет в США крайне недостаточно: Lockheed Martin увеличила его до 650 ракет-перехватчиков в год, но это на 100 единиц меньше, чем Россия собирается изготовить баллистических ракет. Добавляет проблемы неадекватное поведение администрации президента США Дональда Трампа. Если так будет продолжаться, Украине придется "рационировать" ракеты для ПВО и разработать стратегию, в которой противовоздушную оборону нужно будет соединить с воздушным наступлением и сдерживанием.

Напомним, что в ночь на 25 мая российские военные атаковали Украину сразу несколькими типами оружия — ударными беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. В результате массовой атаки взрывы прогремели в ряде городов. В результате есть погибшие и пострадавшие. Украинская разведка днем ​​25 мая предупреждала, что Россия может устроить комбинированные удары по Украине после массированной ночной атаки 25 мая, в ходе которой погибли и пострадали люди. К новой атаке уже может идти подготовка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 24 мая Киев трижды атаковали российские беспилотники. Следует отметить, что эта атака отличалась не только массовостью. Россияне запустили дроны с "сюрпризом".