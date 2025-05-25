"Враг не остановится": украинцев предупредили о новой возможной большой атаке РФ

Россияне транслируют сигналы желания мира только на Запад, но сами не собираются останавливаться

Россия может повторно совершить комбинированные удары по Украине после массированной ночной атаки 25 мая, в ходе которой погибли и пострадали люди. К ним уже может идти подготовка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, враг не намерен прекращать такие удары.

"К сожалению, из-за безнаказанности со стороны Запада россия, похоже, не собирается прекращать такие удары. В информационном поле россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов по Украине", — говорится в сообщении.

Коваленко подчеркнул, что Россия совершенно не стремится к миру, а свои подобные "жесты" показывает только Западу.

"Риторика завершения войны там не звучит вообще. Только на Запад информационно россияне транслируют сигналы желания мира", — добавил глава ЦПД.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак также уверен, что враг не собирается останавливаться, а остановить его помогут санкции.

"Враг не остановится и быть бить дальше – это можно остановить жесткими санкциями и остановкой его ВПК, точно не игнорированием российской проблемы", — пишет он в своем Telegram-канале.

В сети тем временем начала появляться информация, что якобы есть угроза массированного ракетного удара в конце мая — начале июня. Известно, что враг снова снаряжает Ту-95МС, после пусков вернувшихся на "Энгельс".

При этом в минувшую ночь самолеты МиГ-31К не применялись. Враг задействовал только один борт Ту-22М3.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 24 мая Киев трижды атаковали российские беспилотники. Стоит отметить, что эта атака отличалась не только массовостью. Россияне запустили дроны с "сюрпризом".