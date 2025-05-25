"Ворог не зупиниться": українців попередили про нову можливу велику атаку РФ

Росіяни транслюють сигнали бажання світу лише на Захід, але самі не збираються зупинятися

Росія може повторно зробити комбіновані удари по Україні після масованої нічної атаки 25 травня, в ході якої загинули та постраждали люди. До неї уже може йти підготовка.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, ворог не має наміру припиняти такі удари.

"На жаль, через безкарність із боку Заходу Росія, схоже, не збирається припиняти такі удари. В інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні", — йдеться у повідомленні.

Коваленко підкреслив, що Росія зовсім не прагне миру, а свої подібні "жести" показує лише Заходу.

"Ворог не зупиниться і бути бити далі — це можна зупинити жорсткими санкціями й зупинкою його ВПК, точно не ігноруванням російської проблеми", — додав глава ЦПД.

Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак також упевнений, що ворог не збирається зупинятися, а зупинити його допоможуть санкції.

"Ворог не зупиниться і бути бити далі — це можна зупинити жорсткими санкціями та зупинкою його ВПК, точно не ігноруванням російської проблеми", — пише він у своєму Telegram-каналі.

У мережі тим часом почала з’являтися інформація, що нібито є загроза масованого ракетного удару наприкінці травня – на початку червня. Відомо, що ворог знову споряджає Ту-95МС, які після пусків повернулися на "Енгельс".

При цьому минулої ночі літаки МіГ-31К не застосовувалися. Ворог залучив лише один борт Ту-22М3.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 24 травня Київ тричі атакували російські безпілотники. Варто зазначити, що ця атака вирізнялася не лише масовістю. Росіяни запустили дрони із "сюрпризом".