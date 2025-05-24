Россия усовершенствует атаки. Киев ночью накрыли дроны "с сюрпризом" (фото)

Враг нацелился на гражданскую инфраструктуру и обычных украинцев

Киев трижды за ночь атаковали российские беспилотники. Эта атака отличалась не только массовостью. Жители столицы заметили – этот налет был другим, акцент был на жилой застройке, а сами дроны начинили железом.

Политолог и военный Кирилл Сазонов подчеркнул — как обычно, российская атака не имела стратегической цели — под ударом оказались жилые дома, торговый центр и т.д. Будут ли пропагандисты РФ придумывать фейки о "тайных штабах, базах наемников, аэродроме на крыше многоэтажки на Оболони", неизвестно, но он уверен — сломать киевлян не удалось.

Россияне могут просто порадоваться своей атаке, считает политолог

Пострадали Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский, Днепровский, Оболонский районы столицы. Наибольшие разрушения – в Оболонском районе, где пострадала жилая многоэтажка с 3 по 6 этажа.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что в "Шахеды" добавили металлические элементы поражения, чтобы увеличить количество жертв. Металлические фрагменты находили, в частности, в Святошинском районе.

Металлические элементы поражения обнаружили в Святошинском районе

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подчеркнул, что россияне совершенствуют тактику и одновременно бьют баллистикой Железные обломки могут находить в течение дня в разных районах, призывают не приближаться и сообщать в полицию.

Горожан также удивило количество беспилотников. "Такое впечатление, что у шахедов даже пробки возникают так их много…", — сравнил политтехнолог Алексей Голобуцкий. Отличался и звук, который издавали дроны. Его сравнили с жужжанием комаров. В комментариях предположили, что это могло быть связано с увеличением скорости дронов.

Отметим, что действительно сообщалось, что изменение звука "Шахедов" связано с тем, что они стали быстрее. На них установили реактивные двигатели. Но враг продолжает модернизировать смертоносные дроны-камикадзе. Эксперт Роман Свитан также отмечал, что реактивные двигатели могли установить на другой тип дронов. Скорость модернизированных беспилотников может достигать 300-400 км/ч.

"Телеграф" рассказывал об установлении в БПЛА большей взрывной части — вес вырос почти в два раза. Она бывает двух видов и обладает не только кумулятивным и обломочным, но и воспалительным действием.