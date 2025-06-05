Трамп восхитился операцией "Паутина" и сравнил Украину с маленькой собакой

Президент США Дональд Трамп восхищается блестящей атакой беспилотников на российские аэродромы, которую осуществила Украина. Он назвал ее "сильной и крутой", сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

Как передает издание, один из советников Трампа сказал: "С международной точки зрения, это будто чихуахуа нанесла серьезный ущерб гораздо большей собаке". Впрочем, Трамп опасается, что это еще больше усложнит его "миссию" по прекращению огня.

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