Сколько Трамп готов терпеть Россию и почему не хочет давить на Путина? Ответ неутешительный

Глава Белого дома может "взорваться" только из-за личного оскорбления

Президенту США Дональду Трампу, которого уже называют "перезрелой Джульеттой", нужна Россия и лично Путин. Поэтому глава Белого дома хочет не просто нормализовать отношения с Москвой, а поднять их на другой уровень.

Причины этого кроются не в "личной любви" Трампа к российскому президенту. Об этом в эфире LIGAnet рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

На вопрос журналиста, сколько Трамп готов терпеть позицию России, Климкин ответил: "Очень долго".

"Трамп не хочет давить на Путина. И не потому, что Путин ему там супер нравится, а потому, что ему нужны отношения с Путиным и с Россией. Он считает, что великие страны должны говорить с другими великими странами, хотя Россия сейчас и не является большим игроком экономически, но сугубо с точки зрения безопасности, ядерного оружия, ресурсов, такой страной для Трампа является", — пояснил он.

По словам дипломата, американский президент хочет решать с Путиным много вопросов, выходящие за пределы украинского трека.

"Поэтому Трамп не будет становиться на нашу сторону, если только что-то очень эмоциональное не случится и Трамп сочтет себя персонально обиженным Путиным. Такое пока не произошло и я не уверен, что это произойдет в обозримом будущем. Трампу нужны отношения с Россией по многим перспективам", — считает экс-министр иностранных дел.

Он утверждает, если Трамп решит давить на Путина, его окружение, имеющее хоть какое-то понимание России, может объяснить: "Под давлением Путин не будет начинать каких-либо вменяемых переговоров".

"Как один мой добрый знакомый, который сейчас в администрации, сказал: "Понимаешь, Павел, Трамп любит вести переговоры". Это для него в определенной степени удовольствие. Он вел переговоры всю свою бизнес-жизнь и достаточно успешно. Поэтому он считает себя гениальным переговорщиком. И я думаю, что он действительно классный переговорщик", — сказал он.

Также он объяснил, что Трамп пытается не раздражать Путина и тянуть его по своему лабиринту. В свою очередь, Путин все прекрасно понимает и, по возможности, "навешивает" условия, которые, как он считает, для Трампа не являются критическими, а для Украины таковы.

"И опять-таки очень важно понимать, что Трамп не хочет быть на нашей стороне. Он хочет быть на своей стороне. Он не хочет быть и на стороне Путина. Вот весь смысл этого движения Make America Great Again, как раз об этом, что Трамп не хочет давать на нашу сторону. Он хочет разрулить ситуацию и получить выгоду от всех сторон. И хочет стать единственным, кто может ее разрулить и кто может гарантировать косвенно любую дальнейшую стабильность", – уверен дипломат.

Он считает, что именно эта логика для Трампа очень важна. Поэтому ждать, что он "психанет" и станет на нашу сторону – это не стратегия. Это действительно один из возможных вариантов, но делать на него ставки — это очень плохая игра для нас.

Напомним, президент США Дональд Трамп вызвал удивление у Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС, когда сообщил им итоги своего телефонного разговора с Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что Россия согласилась на переговоры с Украиной, однако США не будут участвовать в этом процессе и не считают целесообразным введение новых санкций против Кремля.