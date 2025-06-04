Путин поплакался Трампу из-за ударов по авиабазам и дал жуткое обещание

Трамп опубликовал детали разговора с Путиным

Российский диктатор Владимир Путин нашел время в своем раскладе, чтобы изложить американскому президенту Дональду Трампу свои жалобы на успешные украинские операции против российских военных объектов. Во время телефонного разговора, который длился час и пятнадцать минут, Путин не только выразил недовольство ударами по авиабазам, но и пригрозил ответом.

О деталях разговора Трамп рассказал в своей социальной сети Truth Social. Американский лидер отметил, что они с Путиным обсуждали атаки Украины на российские самолеты и другие операции, проводимые обеими сторонами конфликта.

"Президент Путин очень решительно заявил, что будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы", — написал Трамп в своем посту. В то же время президент США подчеркнул, что разговор был конструктивным, но не приведет к немедленному миру. Впрочем, впоследствии Трамп удалил свой пост (однако он остался на сайте Белого дома).

Советник президента России Юрий Ушаков добавил любопытный нюанс. По его словам, Трамп заверил Путина, что США не знали о планах Киева нанести удар по российским аэродромам.

Российские государственные медиа активно традиционно пытаются представить украинские операции как провокацию. Они отмечают угрозы Путина и его обещания ответа на действия Украины.

В НАТО подтверждают эффективность украинской операции "Паутина", нанесшую серьезный ущерб российской стратегической авиации. Высокопоставленный чиновник альянса сообщил The Moscow Times, что украинским военным удалось повредить более 40 российских самолетов, из которых от 10 до 13 были полностью уничтожены, включая по меньшей мере один разведывательный А-50.

Представители НАТО ожидают, что Путин попытается отомстить за эти потери. "Россия бесспорно предпримет ответные действия и также займется оборонными мерами", — заявил собеседник издания на условиях анонимности.

Эксперты альянса предполагают, что ответ будет в виде еще более масштабных авиаударов по территории Украины. Похоже, Кремль решил на этот раз оправдаться за будущие удары, несмотря на то, что Россия и без особых поводов регулярно наносит тяжелые удары по Украине.

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