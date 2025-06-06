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Нейтралитет с РФ или "стратегия недопущения" с НАТО. Чалый объяснил, что нужно Украине

Автор
Игорь Тимофеев
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Польский военный на учениях НАТО
Польский военный на учениях НАТО. Фото Getty Images

Киев должен использовать опыт Польши и стран Балтии

Вместо навязываемого Россией нейтралитета, Украине нужна "стратегия недопущения", которую используют страны Балтии и Польша. Она подразумевает как техническую, так и людскую компоненту.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал известный дипломат, посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый. Он объяснил, что такое "стратегия недопущения".

Больше мнений дипломата читайте в публикации: "США устроит вариант Украины как буферной зоны — Валерий Чалый".

По его словам, этот способ противостояния России возник сейчас, когда балтийские страны увидели, что, несмотря на 5-ю статью Вашингтонского договора НАТО (когда нападение на одного союзника считается нападением на всех. – Ред.), Россия может настолько быстро захватить части их территорий, что Альянс просто не успеет отреагировать.

— Поэтому нужно физическое присутствие танковых дивизий и компонентов здесь и сейчас. Поэтому перемещается танковая дивизия Бундесвера в Литву, усиливают Эстонию, самолеты передислоцируют, поэтому Польша просит переместить на их территорию ядерные боезаряды, — говорит дипломат.

Поэтому Украине нужно думать о такой же стратегии.

— На нашей территории (в НАТО мы или не в НАТО) должны быть партнеры, тренинговые центры, совместное производство вооружения, совместная техника и так далее. Это нужно делать уже сейчас. А в будущем можно будет говорить об украинских военно-морских, воздушных, сухопутных базах с большим международным компонентом, — говорит экс-посол.

США сейчас колеблются. У них идет дискуссия, как дальше противодействовать Китаю, одновременно оставаясь в Европе. Эта дискуссия завершится и, скорее всего, они перейдут к общезападному совместному общему подходу, — подытожил Валерий Чалый.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", пожертвуют ли США Украиной, чтобы оторвать Россию от Китая.

Теги:
#Польша #НАТО #РФ #Валерий Чалый #Страны Балтии