Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что Россия не ищет компромиссов, а использует переговоры для выигрыша времени

Несмотря на наличие многих аналитических центров в США, годы изучающих Россию, американская политическая элита до сих пор не понимает базовую вещь — россияне не мыслят категориями компромисса, а режим Путина не руководствуется логикой выгоды, сдерживания или "правил игры". Его ментальность – это фанатичная вера в силу, историческую миссию и право доминировать. Это не рациональная модель поведения, которую можно "отпугать" санкциями или заставить к миру через "сдержанную дипломатию".

Вашингтону удобнее воспринимать РФ как "проблемного партнера", а не как целенаправленного врага. Потому что это позволяет оставлять простор для переговоров. Но Россия не ведет переговоры — она пользуется слабостью. Все попытки "перезагрузок", "красных линий" и "нормандских форматов" Путин воспринимал не как шанс условиться, а как знак страха Запада. Он выигрывал время. Сейчас — то же самое. Переговоры нужны только для выигрыша времени для летнего наступления. Цель РФ – не получить американские санкции здесь и сейчас. И не дать повод предоставить нам больше оружия.

Почему это не видят в столицах НАТО? Потому что мыслят о РФ через либеральную призму — проектируя свои ценности на презирающего их.

Это не о недостаточности данных – это о нежелании принять жестокую правду. И это заблуждение уже стоило тысячи жизней.

Если так пойдет дальше, Европа получит войну в Балтии за 4-6 лет и не только с Россией, но и с корейцами и иранскими прокси.

Источник: Telegram-канал Андрея Коваленко.