Нейтралітет з РФ чи "стратегія недопущення" з НАТО. Чалий пояснив, що треба Україні

Київ має скористатися досвідом Польщі та країн Балтії

Замість нав’язуваного Росією нейтралітету, Україні потрібна "стратегія недопущення", яку використовують країни Балтії та Польща. Вона передбачає як технічну, так і людську компоненту.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів відомий дипломат, посол України в США (2015-2019) Валерій Чалий. Він пояснив, що таке "стратегія недопущення".

Більше думок дипломата читайте у публікації: "США влаштує варіант України, як буферної зони, — Валерій Чалий".

За його словами, цей спосіб протистояння Росії виник зараз, коли балтійські країни побачили, що попри 5-ту статтю Вашингтонського договору НАТО (коли напад на одного союзника вважається нападом на всіх. – Ред.), Росія може настільки швидко захопити частини їхніх територій, що Альянс просто не встигне відреагувати.

— Тому потрібна фізична присутність танкових дивізій і компонентів тут і зараз. Тому переміщується танкова дивізія Бундесверу в Литву, підсилюють Естонію, літаки передислокують, тому Польща просить перемістити на їх територію ядерні боєзаряди, — каже дипломат.

Тому Україні треба думати про таку ж саму стратегію.

— На нашій території (в НАТО ми чи не в НАТО), мають бути партнери, тренінгові центри, спільне виробництво озброєння, спільна техніка і так далі. Це треба робити вже зараз. А в майбутньому можна буде говорити про українські військово-морські, повітряні, сухопутні бази з великим міжнародним компонентом, — каже експосол.

США зараз коливаються. У них йде дискусія, як далі протидіяти Китаю, одночасно залишаючись в Європі. Ця дискусія завершиться і, скоріше за все, вони перейдуть до загальнозахідного спільного підходу, — підсумував Валерій Чалий.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи пожертвують США Україною, щоб відірвати Росію від Китаю.