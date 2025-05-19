А силенок-то хватит? Нападет ли Россия на Финляндию и страны Балтии

Эксперты оценили вероятность атаки России на страны НАТО

Россия активно наращивает военное присутствие у границы НАТО, в частности, Финляндии — нового члена Альянса с 2023 года. Также есть опасения, что РФ может вторгнуться в страны Балтии. Механизм вторжения в Литву, Латвию и Эстонию Кремль отрабатывал годами: фейки, провокации, "защита русскоязычных" — стандартная схема.

Вероятен ли такой сценарий развития событий, как во вторжении в Украину, "Телеграф" спросил военных экспертов. Своими мыслями поделились Олег Стариков, военный обозреватель, эксперт по сектору обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке, и Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ и действующий военнослужащий.

Олег Стариков: "Пока эскалация маловероятна"

Олег Стариков считает, что эскалация на севере Европы пока маловероятна. Он объясняет, что для формирования нового Ленинградского военного округа и должной подготовки войск России требуется еще 3-5 лет.

"Это не просто бригада. Это совсем другой уровень подготовки офицеров. Для того чтобы создавать Ленинградский военный округ, им нужно еще года 3-4, а может быть 5, чтобы он был боеготов", — отметил эксперт.

По словам Старикова, у России пока нет достаточно ресурсов для полномасштабного вторжения на северном направлении:

"Личный состав откуда они наберут? Технику откуда наберут? Где они будут их размещать? Где будут размещаться роты, казармы, жилье для офицеров? Этого ничего нет", — объясняет специалист.

Эксперт подчеркивает, что военные силы Финляндии и других северных стран численно уступают русским, однако они хорошо подготовлены к обороне в специфических условиях. При этом географические особенности региона создают существенные препятствия для продвижения войск.

"В Финляндии около 10 тысяч военных, но основная сила – резервисты. В основном воюют, как в зимнюю войну – лыжники, резервисты. Там не повоюешь колоннами. Я был в Карелии, там болото, одна дорога, а слева направо ты просто не пройдешь", – добавил Стариков.

По его мнению, эскалация напряженности между Россией и странами Балтии также маловероятна. Однако он не исключает возможности обострения ситуации в будущем из-за роста напряженности в регионе.

Место расположения военных баз РФ на границе с Финляндией

"Маловероятно. Но это не значит, что его не будет завтра", — отмечает Стариков по поводу возможного обострения военно-политической обстановки в северной Европе, включая страны Балтии.

Эксперт подчеркивает, что у Балтийских стран есть ограниченные военные силы. В частности, в Эстонии насчитывается всего 6 тысяч военнослужащих, а в Литве и Латвии по 5 бригад, что недостаточно для эффективного противостояния потенциальной российской агрессии.

"Поэтому если Европа сейчас поставила задачу Прибалтике этим заниматься, у них ничего не получится. Россия их с помощью Северного флота передавит", — утверждает эксперт, отмечая, что Северный флот России является самым мощным в стране.

По мнению эксперта, для эффективной защиты Балтийских стран необходимо привлечение военных сил Великобритании, Франции или Италии, что может привести к еще большей войне в Европе.

Иван Тимочко: "Путин рассматривает Скандинавию как угрозу"

Иван Тимочко обращает внимание на то, что Россия давно готовилась к возможным конфликтам в арктическом регионе, в частности, создавала арктические бригады.

"Арктические бригады создавались для того, чтобы быть готовыми к борьбе за контроль над Арктикой. Почему? Потому что скандинавские страны, особенно сейчас в условиях санкций, добывают нефть в арктических условиях, которая идет на замещение попавшей под санкции российской нефти", — пояснил Тимочко.

Эксперт считает, что угрозу для России представляет, прежде всего, производственный потенциал скандинавских стран.

"Швеция и Финляндия имеют замкнутый цикл производства всего оружия. Это важно, и для Путина это серьезная проблема. В частности, Швеция имеет всю номенклатуру оружия, необходимое для ведения современных боевых действий — производит все. Имеет инфраструктуру, специалистов, промышленные объекты", — отметил военный.

По словам Тимочко, географические условия Скандинавии создают дополнительные трудности для потенциальной агрессии:

"С учетом географических условий очень многие объекты военно-промышленного комплекса спрятаны под землей, а скандинавские страны в целом достаточно сложны для проходимости войск", – добавил он.

Факторы, сдерживающие агрессию России

Эксперты отмечают, что среди сдерживающих факторов для России – отсутствие должной подготовки войск для действий в сложных климатических условиях и неготовность к возможной реакции НАТО.

Олег Стариков также обращает внимание на вопросы технической готовности в экстремальных условиях. "Будут ли стрелять М-16 при минус 30? Не знаю. "Петриот" или управляемые ракеты при минусовых температурах? Не знаю. Но АКМ (Автомат Калашникова — Ред.) стреляет при минус 30".

Эксперт отмечает, что Россия сосредоточена на войне против Украины, а для открытия нового фронта нужны значительные ресурсы, которых сейчас не хватает.

Однако Иван Тимочко считает, что угроза может резко возрасти в случае прекращения боевых действий в Украине:

"Если прекратятся боевые действия в Украине, это резко может нарастить угрозу. Путин прекрасно понимает, что у нас здесь все будет укреплено, окопано, а где-то нужно ему воевать. Поиск внешнего врага для него крайне важен".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что страны Балтии могут не успеть укрепить границу с Россией. На строительство оборонительных рубежей было заложено 10 лет.