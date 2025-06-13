Устали ли жители США и Европы от поддержки Украины? Результаты свежего опроса

Мнения американцев по украинскому вопросу разделились.

Расположенный в Нью-Йорке Институт глобальных дел (IGA) опросил респондентов в США, Великобритании, Германии и Франции по поводу их видения угроз национальной безопасности, геополитических вызовов и приоритетов в дипломатии.

Что жители этих государств думают о помощи Украине и условиях окончания войны — дальше в материале "Телеграфа".

Так, большинство опрошенных американцев и жителей Западной Европы поддерживают, чтобы страны-члены НАТО настаивали на прекращении войны в Украине. За последний год уровень поддержки этого вырос на семь процентных пунктов в Германии (с 62% до 69%) и на пять пунктов — в Великобритании (с 70% до 75%). Во Франции статистически значимых изменений в поддержке не произошло: около двух третей опрошенных французов поддерживают идею достижения переговорного урегулирования (66%).

Чаще всего называемой причиной для такого взгляда являются трагические человеческие жертвы в войне. В США и Великобритании каждый третий считает, что достижение мирного соглашения следует приоритезировать, пока Украина еще сохраняет рычаги влияния.

Для немцев второй по популярности была причина, что Запад не имеет достаточных производственных мощностей, чтобы одновременно защищаться и поставлять ресурсы для украинского фронта — ее выбрали 22% опрошенных. Французы же были более разделены в своих взглядах: почти столько же (18%) считают, что НАТО должно продвигать урегулирование из-за ограниченности своих производственных ресурсов, сколько и тех, кто считает, что переговоры следует оставить исключительно на усмотрение Украины.

Американцы имеют более четкую позицию по компромиссам в вопросе помощи Украине. Почти половина больше, чем в трех европейских странах, считает, что США следует уменьшить расходы на Украину и сосредоточиться на внутренних приоритетах. В Великобритании, Германии и Франции многие респонденты занимают нейтральную позицию, не соглашаясь и не возражая.

"Американские респонденты чаще, чем западные европейцы, как категорически соглашаются, так и категорически не соглашаются с тем, что их страна должна переориентировать внимание и ресурсы по войне в Украине на внутренние проблемы.

Это свидетельствует о большей поляризации среди американцев, даже сверх этого конкретного вопроса. Вдвое больше американцев согласны (49%), чем не согласны (24%), что демонстрирует большинство сторонников переориентации ресурсов от поддержки Украины. Приблизительно четверть американцев (26%) не определились или не имеют однозначной позиции", — говорится в результатах опроса.

Главным приоритетом для западноевропейцев остается "предотвращение эскалации в более широкую региональную войну", и в отличие от прошлого года, это теперь главный приоритет и для американцев. Прошлогодний топ-приоритет американцев — "предотвращение прямой войны между ядерными державами" — в этом году стал вторым по важности.

Почти треть респондентов во всех четырех странах выбрали приоритет "предотвращение дальнейших страданий украинского народа", при этом американцев, выбравших эту опцию, стало меньше почти на пять процентных пунктов по сравнению с прошлым годом.

Что касается возможности развертывания миротворческих сил в Украине, более половины американцев (57%) выступают против отправки войск на украинскую территорию — при этом оппозиция среди республиканцев значительно выше (71%), чем среди демократов (34%).

Примечательно, что так называемое поколение Z как раз не против такой идеи. 54% опрошенных американцев в возрасте 18-29 лет поддерживают отправку американских миротворцев в Украину после достижения соглашения, тогда как среди людей старше 65 лет такая поддержка составляет лишь 27%.

В то же время поддержка миротворческой миссии выглядит неоднозначной в европейских странах. Около половины британцев (52%) считают, что Великобритания должна участвовать в подобной миссии, тогда как только двое из пяти французов (43%) и немцев (42%) считают, что их страны должны направить миротворческие войска.