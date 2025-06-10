"Ядерное запугивание работает": историк объяснил, что может изменить Россию

Лучшая политика в отношении России – это наша политика в отношении Украины

Идеальный вариант для трансформации России в демократическое государство — это поражение в войне и длительная оккупация. Это было ключом к трансформации Германии, но с РФ такое сделать невозможно ибо она ядерное государство.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил историк Тимоти Гартон-Эш. Он говорит, что люди напуганы Россией, они считают, что Россию нельзя победить.

"Вероятно, это представление тянется из наполеоновских войн. Но между тем была Крымская война, Японо-Русская война, проигравшая Россия, и Холодную войну она проиграла, и войну в Афганистане. Поэтому это безосновательные представления о том, что Россию нельзя победить. И это накладывается на ужас ядерного оружия.

Я общался с человеком из Новой Каховки. Ужасающие страдания и потери после наводнения (что является следствием подрыва ГЭС россиянами – Ред). А причина, почему Украина не может туда вернуться – администрация Байдена была напугана ядерной эскалацией.

Китай тоже изучает эту войну. И один из уроков, который он извлекает, что ядерное запугивание работает", — сказал историк.

По мнению Тимоти Гартона-Эша, лучшая политика в отношении России – это наша политика в отношении Украины: помогать Украине становиться сильной, независимой, суверенной, преуспевающей, привлекательной демократической страной.

И тогда вы просто должны держаться и ждать. И через несколько лет, а может быть, десятилетий этот магнит начнет работать. Несмотря на всю пропаганду и большую ложь, россияне начнут видеть, что люди в Украине живут лучше, чем в России. Это очень долгосрочное дело, но, наконец, это придет внутрь России", — считает он.

Напомним, ранее мы писали о том, что отец Маска приехал в Москву и наговорил кучу ерунды.