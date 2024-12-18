Оно нам НАТО? История обещаний, "зрад" и побед на пути в Альянс от Кучмы до Зеленского

Путин всегда боялся членства Украины в НАТО.

Украина начала свое сотрудничество с НАТО сразу после провозглашения независимости — первые двусторонние контакты имели место уже в 1991 году. Сегодня западные чиновники утверждают, что Украина ближе к Альянсу "чем когда-либо раньше". Однако ни членства в НАТО, ни "ядерного зонтика" у Украины до сих пор нет.

"Телеграф" рассказывает о главных страницах 33 лет непростого пути нашего государства к членству в военно-политическом блоке.

"Кучмагейт" и напряжение в Стамбуле

Июль 1997, Мадрид. Украина в лице тогдашнего президента Леонида Кучмы впервые полноценно участвует в саммите Североатлантического альянса. Подписана Хартия об особом партнерстве между сторонами, которая дала старт формату Комиссии Украина — НАТО. Ее встречи проходили периодически в течение следующих 26 лет.

Подпись Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной. Фото: Дарка Олифер

Впервые о желании Украины вступить в НАТО Кучма заговорил в 2002 году. Тогда же СНБО принял государственную стратегию, где конечной целью было определено присоединение Украины к Альянсу.

На Пражском саммите в ноябре того же года был одобрен План действий Украина-НАТО, содержавший задачи и приоритеты Киева для достижения амбициозной цели. Во многом украинский план напоминал План действий по членству в НАТО (ПДЧ) — главный программный документ, определяющий шаги, которые должна пройти каждая страна-кандидат.

Речь шла о проведении военной реформы, укреплении демократических и избирательных институций, борьбе с коррупцией и так далее.

Но решения НАТО о поддержке западного курса Киева могло и не быть — все из-за международной изоляции президента Кучмы, которой предшествовал так называемый "кассетный скандал".

Он разгорелся после обнародования аудиозаписей из кабинета Кучмы, которые указывали на возможную причастность президента и ряда других высокопоставленных должностных лиц к похищению и убийству известного журналиста Георгия Гонгадзе. Скандал быстро вылился в массовые уличные протесты под лозунгом "Украина без Кучмы"; митингующие требовали отставки президента и руководства украинских силовых структур.

Скандал имел и внешнеполитическое измерение. Одна из пленок содержала информацию о том, что президент Кучма якобы одобрил подпольную продажу радарных систем "Кольчуга" в Ирак. В США пришли к выводу, что запись настоящая, и заявили, что "пересмотрят политику в отношении Украины, а особенно в отношении ее президента Леонида Кучмы".

В 2002 году напряженность в отношениях Киева с Вашингтоном и другими столицами достигла кульминации. Символом этого стала беспрецедентная рассадка участников на упомянутом Пражском саммите — чтобы Кучма не сидел рядом с премьером Великобритании и президентом США, лидеров государств разместили по французскому, а не английскому алфавиту.

Кучма в Стамбуле. Фото: пресс-служба НАТО

Что касается позиции общества, то в то время мнения разделялись: треть украинцев поддерживала идею вступления Украины в НАТО, а треть высказывалась против. Для многих НАТО казалось чем-то далеким и не вполне понятным.

В июне 2004 года указом президента была утверждена новая Военная доктрина Украины, в которой впервые речь шла не о намерении быть нейтральным внеблоковым государством. Напротив, появились формулировки об "существенном углублении отношений с НАТО и ЕС" и "активизации евроатлантической интеграции Украины с ориентацией на вступление в НАТО".

В то время Кучму негативно воспринимали и дома, и за рубежом, поэтому о встречных шагах со стороны НАТО речь не шла. На саммите Североатлантического альянса в Стамбуле Кучма принял участие в традиционном заседании Комиссии Украина-НАТО, однако ни одного решения о привлечении нашего государства к программам подготовки к членству не было принято.

По данным СМИ, Кучму в Турции много критиковали, в том числе, за ненадлежащую подготовку к проведению президентских выборов осенью.

Без Путина не обошлось

После Стамбула в настроениях Кучмы произошло резкое изменение: своим указом он убрал из Военной доктрины Украины вступление в НАТО как конечную цель. О таком решении становится известно 26 июля 2004 накануне форума в Ялте — тогда Кучма (вместе с премьером и кандидатом в президенты Виктором Януковичем) принимал в Ливадийском дворце Владимира Путина.

Встреча Кучмы и Путина в Ялте Фото: Бабель

"Полное членство в НАТО и ЕС уже не является целью Украины, а Киев хочет ускорить сближение с Россией", — анализировала те события польская "Газета выборча".

Во время встречи Путин традиционно заявил, что "западная агентура" всячески пытается сорвать интеграцию между Россией и Украиной. Хотя раньше Путин наоборот хотел, чтобы РФ была частью западного мира, и даже больше — членом НАТО.

"Они хотели быть частью безопасного, стабильного и преуспевающего Запада, к которому Россия в то время не принадлежала", — рассказывал бывший Генсек Альянса Джордж Робертсон.

"Путин спросил: "Когда вы нас пригласите в НАТО?" А я ответил: "Мы не приглашаем людей в НАТО, они подают заявки на вступление". Тогда он сказал: "Мы не собираемся стоять в очереди со многими странами, которые не имеют значения", — вспоминал бывший Генсек.

В интервью BBC незадолго до своей первой инаугурации Путин заявлял, что ему сложно представить НАТО в роли врага.

"Зрада" с ПДЧ

Впрочем, вернемся к пути Украины в Альянс. Следующая важная страница — 22 февраля 2005 года. Третий президент Украины Виктор Ющенко на саммите в Брюсселе официально заявил о заинтересованности Украины присоединиться к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ).

После первого Майдана, помимо прочего разделившего Украину, против вступления в НАТО выступали уже 48% опрошенных украинцев.

Почему? Во время избирательных кампаний ряд политических сил сделал антинатовскую пропаганду одной из своих "фишек" (в частности, Коммунистическая и Социал-демократическая партии). Политсилы, которые были сторонниками вступления Украины в НАТО, обходили эти темы, опасаясь потерять часть своего электората.

Несмотря на пропаганду и непопулярность членства в Альянсе среди населения, руководство страны четко придерживалось курса на Запад. В апреле 2005 года Ющенко вернул в Военную доктрину Украины слова о "полноправном членстве в НАТО" как цели.

Ющенко в штаб-квартире НАТО в 2005 году. Фото: пресс-служба Альянса

В том же месяце в НАТО заявили о новой странице в отношениях — "интенсифицированном диалогом" с Украиной относительно членства.

Далее — 2006 год и парламентские выборы, на которых первое место занимает оппозиционная Партия регионов, и в итоге премьером Украины становится Виктор Янукович. Что не могло не повлиять на евроатлантические намерения главы государства.

Через месяц после назначения Янукович во время диалога с НАТО вносит предложение временно отложить вопрос о переводе отношений на уровень Плана действий по членству (ПДЧ), ссылаясь на недостаточную поддержку общества.

Поворотный момент происходит в 2008 году. В январе президент Виктор Ющенко, новоназначенный премьер Юлия Тимошенко и спикер парламента Арсений Яценюк написали письмо Генсеку НАТО, в котором попросили рассмотреть предоставление Украине ПДЧ на Бухарестском саммите.

Это вызвало протест со стороны Партии регионов и коммунистов, заблокировавших работу ВРУ и требовавших отозвать написанное. Янукович даже направил собственное письмо, в котором призвал руководство Альянса не рассматривать вопрос присоединения Украины к ПДЧ. Янукович утверждал, что "вопрос о НАТО разъединяет украинских граждан".

Впрочем, к предоставлению Киеву ПДЧ не были готовы и в самом Североатлантическом альянсе. Апрельский саммит больших надежд в Бухаресте превратился в сплошное разочарование. Украина, а вместе с ней и Грузия, так и не получили План действий по членству. Несмотря на готовность США, против такого шага выступили Франция и Германия.

Виктор Ющенко считает, что немецкая экс-канцлер Ангела Меркель сыграла главную роль в этом.

"Ко мне подошли с десяток президентов и мы пошли в Меркель, когда был перерыв. Саркози убежал, а Меркель осталась. Я вспоминаю этот разговор… Она сказала мне "у вас в обществе сейчас поддерживают НАТО 31%". Но я сказал, что мы мы не говорим о членстве в НАТО. Ми говорили о ПДЧ.

Честно говоря, у меня есть обида на Меркель. Она тогда предложила европейскому миру и особенно России губительную политику. Украинская война — один из чеков проплаты за эту политику. Я думаю, сейчас она это осознает", — отмечает третий президент.

Ющенко и Меркель в Бухаресте Фото: пресс-служба третьего президента Украины

На саммите в Бухаресте присутствовал и Владимир Путин. В его речи, традиционно содержавшей кучу претензий к Западу, отдельный блок был посвящен Украине. Российский диктатор заявлял, что треть населения в стране — якобы этнические россияне, и продвигал перед западными партнерами тезис, что Украина "была создана в советские времена" и "получила свои территории" от Польши, Чехословакии, Румынии и, собственно, России.

"[Украина] — это сложное государственное образование. И если еще внести туда натовскую проблематику, другие проблемы, это вообще может поставить на грань существования самой государственности. Там сложные внутриполитические проблемы происходят. Тоже нужно действовать очень-очень аккуратно.

У нас нет никакого права вето, и быть не может, и мы на это не претендуем. Но я хочу, чтобы все мы, когда решаем вопросы подобного рода, понимали, что и у нас тоже там есть свои интересы. Ну, 17 миллионов русских в Украине живет. Кто нам может сказать, что у нас там нет никаких интересов? Юг Украины полностью, там только одни русские. Крым просто получен Украиной решением Политбюро ЦК КПСС…", — сказал Путин, намекая на свои территориальные претензии.

Много лет спустя после саммита бывшая Госсекретарь США Кондолиза Райс расскажет, что речь Путина действительно повлияла на решение о ПДЧ Украины.

"В тот день мы решили, что этого нельзя сделать, несмотря на то, что Соединенные Штаты и президент Буш очень верили, что для Украины пришло время, что Украина однажды станет членом НАТО…

Я помню ужасный месседж президента Путина, назвавшего Украину вымышленной страной. Он сказал, что Украина ненастоящая…", — вспоминала Райс.

Буш, Путин, Меркель и Схеффер на приеме в Бухаресте. Фото: росСМИ

Внеблоковость при Януковиче

В 2010 году президентом Украины становится Виктор Янукович, который по указаниям из Москвы стремился свести на нет любые перспективы членства в НАТО. В первый же год президентства он подал в ВРУ скандальный законопроект "Об основах внутренней и внешней политики", в котором говорилось об исключении из законодательства нормы о вступлении в НАТО.

Основным принципом внешней политики страны определялось "соблюдение политики внеблоковости".

Двухстороннее сотрудничество продолжалось: Украина принимала участие в миротворческих миссиях НАТО в Афганистане и Косово, а также антипиратской операции "Океанский щит". Однако об амбициозной цели получить ПДЧ речь уже не шла.

Сторонников евроатлантической интеграции убывало и среди населения Украины. По состоянию на июль 2012 года 70% опрошенных не поддерживали вступление страны в НАТО.

Стандарты НАТО в армии

Ситуация кардинально изменилась в 2014 году после Революции Достоинства и бегства Януковича.

Когда Россия осуществила нелегальную аннексию Крыма и развязала агрессию на востоке Украины, НАТО значительно увеличило помощь Киеву, в частности, в развитии армии. Страны Североатлантического союза обеспечили подготовку десятков тысяч украинских военнослужащих. НАТО увеличило присутствие в Черном море и активизировало сотрудничество с Украиной в военно-морской сфере.

Альянс решительно и жестко осудил российскую агрессию, сведя к минимуму контакты с Москвой.

В то же время украинские власти во главе с пятым президентом Петром Порошенко отменили внеблоковый статус Украины, а в законодательство еще раз вернули нормы о членстве в НАТО.

"Чтобы вступить в НАТО, нужно удовлетворять ряд требований. Мы проводим реформы в экономической, социальной, административной сферах. Этот процесс будет длительным, он продлится не менее 6-7 лет. Когда мы будем готовы, мы проведем референдум, чтобы спросить у украинского народа, будем ли мы вступать в НАТО или нет", — объяснял президент.

Порошенко и Столтенберг на встрече в Брюсселе 2018 года. Фото: пресс-служба НАТО

Поддержка НАТО среди украинцев как наиболее надежного средства обеспечения безопасности резко возрастала. Если бы референдум о вступлении состоялся в июле 2015 года, "за" проголосовали бы 64% тех, кто принял бы в нем участие.

6 мая 2015 года СНБО Украины утвердил новую стратегию нацбезопасности, которая предусматривала внедрение стандартов НАТО в украинской армии. Об этом говорилось и в обновленной Военной доктрине.

Шаг на встречу сделали и западные союзники — на Варшавском саммите 2016 года была одобрена Комплексная программа помощи Украине, которая предусматривала широкомасштабные реформы для приближения украинской армии к западным стандартам. За два года до этого союзники основали целевые фонды, с помощью которых усиливали возможности Украины во многих сферах — от кибербезопасности до реабилитации раненых воинов.

В 2018 году Петр Порошенко предложил изменения в Конституцию Украины, которыми было необратимо закреплено движение Украины в ЕС и НАТО. Изменения вступили в силу 21 февраля 2019 года.

Отмена ПДЧ и "необратимый путь"

В мае 2019 года президентом становится Владимир Зеленский; он настаивает на том, что Украина наконец-то должна получить План действий по членству.

"Я не могу принять то, что Украине не предлагается план действий по членству в НАТО. Чем дольше мы ждем, тем больше страны затрудняются по этому вопросу, и тем более это подпитывает влияние России на государства на экономическом, политическом уровне и на уровне личных отношений", — заявил президент в 2021 году.

Особенно остро вопрос получения ПДЧ как гарантии безопасности возник на фоне того, как Россия стягивала свои войска к украинским границам. Мнение о важности НАТО разделяли и политики, и граждане.

По данным опросов на конец 2021 года, в случае референдума о вступлении в Альянс 59,2% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 28,1% — "против". Среди тех, кто принял участие в референдуме, 67,8% поддержали бы вступление в НАТО.

Как менялось отношение украинцев к НАТО? Инфографика "Телеграфа"

24 февраля 2022 года Россия осуществляет полномасштабное вторжение в Украину, разрушая всю систему безопасности, существовавшую до этого. чтобы та была способна сдержать оккупантов и выстоять. Государства-члены НАТО почти сразу ввели санкции, чтобы лишить Кремль ресурсов для финансирования военной машины. И начали предоставление военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине, чтобы та была способна сдержать оккупантов и выстоять. Речь шла о почти 120 миллиардах долларов США поддержки за первый год вторжения.

На июньском саммите в Мадриде в 2022 году союзники одобряют новую Стратегическую концепцию, в которой Россию называют наиболее значительной и прямой угрозой безопасности Альянса. 30 действующих членов НАТО единогласно принимают историческое решение пригласить Финляндию и Швецию вступить в Альянс без ПДЧ.

Это вдохновляет Киев, поэтому 30 сентября 2022 года украинское руководство делает радикальный шаг — подает официальную заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Свои подписи под документом ставят президент Зеленский, глава ВРУ Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зеленский, Стефанчук и Шмигаль подали заявку на вступление в НАТО Фото: Офис президента.

В Альянсе на это заявили, что их двери открыты, однако для окончательного решения нужен консенсус всех государств-членов, которого в то время не существовало (и не существует до сих пор).

Большие надежды возлагались на Вильнюсский саммит НАТО в 2023 году, на котором у Украины были большие шансы получить по крайней мере приглашение к членству в Альянсе. Решение союзников не означало автоматического вступления Украины, но действительно показало бы, что двери для нас открыты не только на словах.

В первый день саммита стало ясно, что в итоговом коммюнике не будет желаемой для Украины формулировки. Как писал тогда "Телеграф" со ссылкой на собственные источники, главными противниками этого были США в лице президента Джо Байдена и Германия в лице канцлера Олафа Шольца.

Штаты настояли на том, чтобы формулировка звучала как "приглашение Украине присоединиться к НАТО, когда союзники согласятся и будут достигнуты условия". Размыто и осторожно. Другие страны также спасовали под давлением Вашингтона.

Главным результатом Вильнюса стал пакет из трех элементов, который должен был приблизить Украину к НАТО. Речь шла об:

отмене Плана действий по членству (ПДЧ) для Киева;

многолетней программе помощи для перехода украинской армии от советской системы к НАТОвской;

создание органа Совет Украина — НАТО, где Киев будет встречаться с другими странами на равных.

Трамп как "слон в комнате"

Когда подошел к концу Вильнюсский саммит, стартовала подготовка к встрече в таком формате через год в США. 75-й Вашингтонский саммит должен был стать красивым аккордом во внешнеполитическом наследии Джо Байдена и бонусом перед выборами, ведь демократ в то время еще был кандидатом в президенты.

Мероприятие должно было пройти без сюрпризов. Портило праздничную атмосферу разве что невидимое присутствие главного оппонента Байдена — республиканца Дональда Трампа. На полях саммита представители политика уже проводили встречи с европейскими чиновниками. В частности, генерал Кит Келлог, номинированный на должность спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и РФ.

В Штатах Украина так же не получила приглашение к вступлению, вместо этого путь Киева в Альянс был признан "необратимым". Эта формулировка была большим достижением дипломатии и своеобразным прорывом. В НАТО признали: когда закончится война, и будет достигнут консенсус, Украина станет полноценным членом Североатлантического альянса. А пока должен двигаться "мостом к членству".

Саммит НАТО в Вашингтоне. Фото: Getty Images

Союзники обязались предоставить Киеву долгосрочную помощь на 40 миллиардов евро в течение 2025 года. И положили начало новой структуре — "Помощи по безопасности и подготовке для Украины" (NSATU) — ради лучшей координации поддержки со стороны стран-членов. Эти шаги были направлены на то, чтобы "защитить" помощь Украине от Трампа, и чтобы Европа в случае уменьшения роли США могла взять на себя соответствующие обязательства.

В ноябре 2024 года Дональд Трамп одерживает молниеносную победу на выборах президента. И мир затаивает дыхание в ожидании его первых решений в должности.

В декабре республиканец в очередной раз заявил, что допускает возможность выхода своей страны из Североатлантического альянса. Политик неоднократно критиковал европейских союзников, что они якобы не тратят достаточно средств на собственную и коллективную оборону, и все бремя — на плечах США.

Со вторым сроком Трампа связаны и опасения Украины в отношении НАТО. По данным The Wall Street Journal, новоизбранный президент может предложить Киеву отказаться от НАТО на 20 лет, чтобы заморозить войну. Ранее с схожими предложениями публично выступали соратники республиканца.

В настоящее время в Офисе президента Зеленского настаивают, что у Байдена к инаугурации Трампа все еще есть "юридические возможности" сделать решительный шаг и обеспечить приглашение для Украины со стороны союзников.

"Мы знаем, что во время войны нас не возьмут в НАТО. Но если мы хотим реально закончить войну, то мы должны Украине дать (приглашение – Ред.). Приглашение дается всей территории Украины, в международно признанных границах", — на днях объяснял президент журналистам. И анонсировал звонок Байдену по этому поводу.

Верит в НАТО и украинское общество. В ходе опроса в сентябре 2024 года "за" вступление в НАТО проголосовали 75% опрошенных, против — только 7%. Чувствительным фактором может быть и то, что какая-то часть противников НАТО осталась в оккупации или покинула страну из-за войны.

Но опять-таки приглашение той или иной страны в Альянс — дело согласованного коллективного решения всех государств-членов. При решительном лидерстве Штатов такого консенсуса можно было бы добиться во время Вильнюсского или Вашингтонского саммитов. Есть ли сейчас такая возможность? Вряд ли.

Байден в январе покидает Белый дом. Канцлер Германии Шольц уходит в отставку после высказанного вотума недоверия. Во Франции после отставки предыдущего правительства только формируют новое. Премьер Венгрии Виктор Орбан, которого называют "другом Трампа в Европе", не раз говорил, что против Украины в НАТО.

Ситуация в мире слишком шаткая. С другой стороны, такие времена — окно возможностей и глобальных изменений. Поэтому почти невозможно предсказать, как дальше будет выглядеть и само НАТО, и столь длинный и непростой путь Украины в Альянс. Однако очевидно, что на этом пути избранная украинским народом власть нередко давала заднюю относительно своего будущего в НАТО. И сейчас одного только желания недостаточно.