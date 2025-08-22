В США подтвердили, что Россию могут признать спонсором терроризма: сенатор назвал причину

Предоставление России статуса "спонсора терроризма" сделает ведение бизнеса с Москвой "радиоактивным"

США действительно могут признать Россию спонсором терроризма — из-за массового похищения украинских детей. Если Кремль не вернет всех похищенных детей, это завершится именно таким статусом.

Об этом написал сенатор США Линдси Грэм. По его словам, после начала полномасштабного вторжения в Украину российский режим похитил более 19 тысяч украинских детей.

"Во время российско-украинской войны Россия похитила более 19 000 украинских детей. Похищение детей из их родной страны – это мерзкий и варварский поступок. Как я уже говорил в начале этого года, я намерен продвигать законодательство, которое признает Россию государством-спонсором терроризма согласно законодательству США, если она не вернет детей" Сенатор Линдси Грэм

Грэм добавил, что предоставление России статуса "спонсора терроризма" сделает ведение бизнеса с Москвой "радиоактивным для других стран и предприятий". Россияне должны вернуть похищенных детей всех до последнего или не жаловаться на последствия.

Отметим, что только недавно США вернулись к рассмотрению идеи признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма. На этот раз повод найден стопроцентный — похищение россиянами и их приспешниками из Минска украинских детей. Соответствующий законопроект разрабатывают сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль.

Добавим, что Мелания Трамп, первая леди США, написала письмо главе России Владимиру Путину. Его лично передал адресату ее супруг Дональд Трамп во время встречи глав двух стран в Анкоридже. В письме речь шла о "трудном положении детей в Украине и России". Собеседники не рассказали о другом содержании письма Мелании Путину, кроме пункта похищения детей в результате войны в Украине.