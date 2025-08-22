В США підтвердили, що можуть визнати Росію спонсором тероризму: сенатор назвав причину

Надання Росії статусу "спонсора тероризму" зробить ведення бізнесу з Москвою "радіоактивним"

США дійсно можуть визнати Росію спонсором тероризму — через масове викрадення українських дітей. Якщо Кремль не поверне усіх викрадених дітей, це завершиться для нього саме таким статусом.

Про це написав сенатор США Ліндсі Грем. За його словами, після початку повномасштабного вторгнення в Україну російський режим викрав понад 19 тисяч українських дітей.

"Під час російсько-української війни Росія викрала понад 19 000 українських дітей. Викрадення дітей з їхньої рідної країни – це мерзенний та варварський вчинок. Як я вже казав на початку цього року, я маю намір просувати законодавство, яке визнає Росію державою-спонсором тероризму згідно із законодавством США, якщо вона не поверне дітей" Сенатор Ліндсі Грем

Грем додав, що надання Росії статусу "спонсора тероризму" зробить ведення бізнесу з Москвою "радіоактивним для інших країн та підприємств". Росіяни повинні повернути викрадених дітей всіх до останнього, або не скаржитися на наслідки.

Зазначимо, тільки нещодавно США повернулися до розгляду ідеї визнати Росію та Білорусь державами-спонсорами тероризму. На цей раз привід знайдено стовідсотковий — викрадення росіянами та їхніми поплічниками з Мінська українських дітей. Відповідний законопроєкт розробляють сенатори Ліндсі Грем та Річард Блументаль.

Додамо, що, Меланія Трамп, перша леді США, написала листа главі Росії Володимиру Путіну. Його особисто передав адресату її чоловік Дональд Трамп під час зустрічі глав двох країн в Анкориджі. У листі йшлося про "тяжке становище дітей в Україні та Росії". Співрозмовники не розповіли про інший зміст листа Меланії Путіну, окрім пункту про викрадення дітей внаслідок війни в Україні.