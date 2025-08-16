Трамп передал Путину таинственное письмо от Мелании. Что в нем было

Жена главы США считается союзницей Украины

Мелания Трамп, первая леди США, написала письмо главе России Владимиру Путину. Его лично передал адресату ее супруг Дональд Трамп во время встречи глав двух стран в Анкоридже.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников Белого дома. По их словам, в письме речь шла о "трудном положении детей в Украине и России". Собеседники не рассказали об остальном содержании письма Мелании Путину, кроме пункта похищения детей в результате войны в Украине.

Меланию Трамп считали главным союзником Украины в США

По данным западных СМИ, уроженка Словении, самой проевропейской страны бывшей Югославии, первая леди регулярно напоминает мужу-президенту о жертвах российских ударов по украинским городам. По оценкам экспертов, 55-летняя первая леди оказывает на главу государства значительно большее влияние в вопросах внешней политики, чем предполагалось.

Я прихожу домой, говорю первой леди: "Я сегодня разговаривал с Владимиром, у нас был отличный разговор". А она отвечает: "О, действительно? Только что ударили по очередному городу" Дональд Трамп

Чем завершилась встреча Трампа и Путина на Аляске

Переговоры Трампа и Путина продолжались более двух с половиной часов. После них главы США и РФ провели совместную пресс-конференцию, она длилась около 15 минут. Первым выступил Путин. По его словам, переговоры были "конструктивными" на фоне падения отношений до уровня ниже, чем во время Холодной войны". Далее он повторил свой привычный бред о "братском народе" и о том, что ситуация в Украине — "угроза национальной безопасности России".

Трамп заявил, что никакой договоренности по Украине по результатам саммита не будет. Он добавил, что встреча была продуктивной, и теперь президент Украины Владимир Зеленский должен "заключить соглашение".

Заключите сделку. Россия очень большое государство. А Украина – нет, Дональд Трамп

Впрочем, есть и интересный момент — запланированный совместный обед после пресс-конференции был отменен. Трамп срочно вернулся в Белый дом.

Как сообщал "Телеграф", в Кремле радостно оценили встречу Трампа и Путина. Их почти трехчасовой разговор охарактеризовали как "очень положительный".