В Британии осудили похищение украинских детей Россией и призвали мир отреагировать

В мероприятии приняла участие украинская парламентская делегация

В парламенте Великобритании состоялись дебаты, посвященные теме "Возвращение насильственно депортированных украинских детей". Представители всех британских партий единогласно осудили действия России по принудительному вывозу маленьких украинцев и призвали к более активной международной реакции.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. Она была приглашена поучаствовать в дебатах в рамках визита украинской парламентской делегации в Великобританию.

По словам вице-спикера, к обсуждению присоединились министр по делам Европы Стивен Даути и представители всех основных политических сил Соединенного Королевства. Они единогласно осудили действия России по принудительному вывозу украинских детей и призвали к более активной международной реакции для их возвращения в Украину.

Джоанна Бакстер и Елена Кондратюк

Британские парламентарии высоко оценили присутствие руководства Верховной Рады Украины на обсуждении.

"Ваше присутствие не просто приветствуется, а подтверждает, что два наших народа, наши демократические институции стоят вместе с семьями тысяч похищенных украинских детей. Мы будем и дальше совместно работать, чтобы добиться возвращения всех украинских детей домой", – заявила в начале дебатов их инициатор, депутат Палаты общин Джоанна Бакстер.

Участники заседания подвергли резкой критике практику насильственного предоставления российского гражданства, усыновления, русификации и милитаризации украинских детей. Особую обеспокоенность вызвало их так называемое "перевоспитание" в "военно-патриотических" лагерях, сопровождающееся психологическим давлением.

"Участники дебатов обратились к правительству Великобритании с требованием усилить санкционное давление на всех причастных высокопоставленных должностных лиц и организации, которые участвуют в похищении и незаконном удержании украинских детей. Они призвали правительство Соединенного Королевства увеличить поддержку инициативы Bring Kids Back UA и требовать от России предоставить информацию обо всех депортированных детях и их местонахождении", – отметила Елена Кондратюк.

Отдельно обсуждался вопрос о внедрении программ долговременной реабилитации для детей, которых уже удалось вернуть домой.

Ранее Украина вернула детей, а именно брата и сестру, всю жизнь проживших в оккупации. Их родной город был захвачен россиянами еще в 2014 году.