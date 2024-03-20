В США принята резолюция насчет похищения Россией украинских детей: главное

Палата представителей США в среду, 20 марта, приняла резолюцию по похищению украинских детей. В ней отмечается ответственность России и Владимира Путина за совершенные преступления.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он также привел главные положения важного документа.

В резолюции признается, что правительство РФ под руководством Путина ответственно за противоправное и незаконное похищение детей из Украины, такие действия официально строжайше осуждаются.

Также в документе:

провозглашается, что содействие незаконному усыновлению противоречит обязательствам России по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и является геноцидом;

заявляется, что РФ пытается уничтожить поколение украинских детей и, таким образом, взорвать возможность Украины вырастить следующее поколение граждан Украины и лидеров, а также возможность отстроить Украину после неспровоцированной русской войны, целью которой является уничтожение уникального украинского языка, культуры, истории и идентичности;

констатируется, что вторжение России в Украину увеличило риск того, что дети могут пострадать от торговли и эксплуатации людей, детского труда, преступлений на почве пола, голода, физической и моральной травм, лишения образования и убежища, смерти.

"Должны вернуть домой всех, а Россию — наказать за геноцид. Спасибо за поддержку", — подытожил глава ОП.

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