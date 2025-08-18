Неприятный сюрприз для Кремля и Минска: РФ и Беларусь могут признать спонсорами терроризма

Авторы документа — сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль

В США вернулись к рассмотрению идеи признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма. На этот раз повод найден стопроцентный — похищение россиянами и их приспешниками из Минска украинских детей.

Об этом написала журналистка NBC News Кристен Волкер со ссылкой на собственный источник в Конгрессе США. По ее данным, соответствующий законопроект разрабатывают сейчас сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль – авторы документа о вторичных санкциях против покупателей российской нефти.

"Сенаторы Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины, и Ричард Блументаль, демократ от Коннектикута, рассматривают возможность внесения в Сенат законопроекта, который, в случае его принятия, может признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей", – написала Волкер.

Отметим, что Мелания Трамп, первая леди США, написала письмо главе России Владимиру Путину. Его лично передал адресату ее супруг Дональд Трамп во время встречи глав двух стран в Анкоридже. В письме речь шла о "трудном положении детей в Украине и России". Собеседники не рассказали о другом содержании письма Мелании Путину, кроме пункта похищения детей в результате войны в Украине.

Киев определил ключевые условия, которые должна выполнить Москва для урегулирования конфликта. Среди основных требований – длительное прекращение огня, выплата компенсаций и возвращение похищенных детей. Предполагается, что Кремль с 2022 года мог похитить из Украины минимум 20 тысяч детей, хотя реальный счет, скорее всего, может идти на сотни тысяч. Оккупанты идеологически "обрабатывают" похищенных ребятишек, незаконно "усыновляют" их и нарушают международное право другими средствами, отбрехиваясь тем, что они якобы "спасают детей".

Напомним, что 23 ноября 2022 года на очередной пленарной сессии Европейского парламента было принято решение признать Россию спонсором терроризма. Двумя днями ранее такое же решение было утверждено Парламентской ассамблеей НАТО. А в июле 2023 года спонсором терроризма Россию признала Парламентская ассамблея ОБСЕ.