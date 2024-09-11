Польша осудила похищение Россией украинских детей – резолюция

Сейм Польши проголосовал постановление об осуждении массового похищения Россией украинских детей.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Польша осуждает похищение оккупантами украинских детей

Резолюцию В деле осуждения похищения украинских детей символическими аплодисментами стоя поддержали все депутаты Сейма, присутствовавшие в сессионном зале.

– Это еще один практический результат нашей активной парламентской дипломатии. С просьбой разработать и принять такое постановление я лично обращалась к руководству Сейма Польши и Вице-спикера Моники Велиховской во время рабочих встреч. Госпожа Monika Wielichowska Wicemarszałek Sejmu RP, собственно, и адвокатировала этот документ, – написала Кондратюк.

Вицеспикер Моника Велиховская и заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк

– Мы очень благодарны за такое неравнодушие! Это особенно важное решение накануне заседания Парламентской ассамблеи Украина-Польша, где мы являемся сопредседателями, – добавила она.

В постановлении указано:

с начала российской агрессии против Украины Польша на стороне пострадавших, в том числе наиболее беззащитных – детей;

Польша поддерживает около полумиллиона несовершеннолетних украинских беженцев, находящихся в Польше;

Польша борется за права украинских детей на международной арене, в частности, через участие в работе Международной коалиции за возвращение украинских детей;

Сейм Польши призывает международное сообщество присоединяться к этой и другим инициативам, направленным на возвращение украинских детей домой;

Сейм Республики Польша призывает немедленно прекратить практику незаконных похищений и вернуть украинских детей на родину и их законных опекунов.

В резолюции отмечается, что Сейм выступил решительно против нарушения международных норм, осуществляемых системными действиями российской власти, в частности президентскими указами, упрощающими усыновление украинских детей, лишением родительских прав, а также предоставлением украинским детям российского гражданства.

– Мы считаем своим долгом защищать права, закрепленные в Конвенции, включая право ребенка знать своих родителей и находиться под их опекой, а также право сохранять свою идентичность, включая гражданство, свою фамилию и родственные связи, – говорится в резолюции польских депутатов.

В документе отмечается, что о преступном характере этих действий свидетельствует выданный Международным уголовным судом в марте 2023 года ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.