К развалу России может приложить руку Украина: нардеп рассказал как

Киеву придется сотрудничать с Турцией и людьми вроде Пригожина

Украина может активно участвовать в развале Российской Федерации. Начиная от пропаганды, лоббизма народов России в европейских институтах, чем мы уже занимаемся, и завершая активными действиями по поджиганию "пожара" внутри России, чтобы ее разорвало изнутри.

Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда. По его мнению, большую роль в разрушении нашего северного соседа будет играть Турция.

Парламентарий объяснил, что как бы это ни было досадно, Украине придется сотрудничать с людьми вроде Пригожина, если они готовы воевать внутри России.

"Да, они людоеды, они пролили украинскую кровь, но если это нам выгодно, чтобы развалить РФ изнутри, то мы должны с ними сотрудничать и поддерживать. А потом, когда все это развалится к черту, мы с этими Пригожиными разберемся и каждого подвесим за одно место", – сказал Дунда.

С точки зрения развала империи, для Украины открывается большое окно возможностей типа того, что было в 2022-2023 годах. Но когда Пригожин был подавлен, это окно закрылось. Но сейчас открывается новое окно, даже больше, чем было раньше, отметил нардеп – это Кавказ. Турция через Армению и Азербайджан обеими сапогами зашла на Кавказ.

"У Турции такие же экспансивные настроения и планы, как и Российская империя. Этим двум медведям спокойно жить на Кавказе неудобно. Турция и дальше будет продвигать свои интересы в этом регионе", — пояснил Дунда.

По его словам, это вопрос достаточно скорого времени, когда Анкара начнет работать с Дагестаном, Ингушетией, Чечней и провоцировать там кризис. И как раз здесь Украина может сотрудничать с Турцией.

"В тот момент, когда там будет кризис и метрополия не сможет его подавить, (как это было во время развала Советской империи), оно все и разразится. Турция и Кавказ – это сейчас тот регион, где мы должны быть полностью сосредоточены ради нашей победы", – уверен нардеп.

Также Дунда объяснил, почему Запад поддерживает Навальную и Тихановскую только на словах. На самом деле там не хотят падения диктаторов.