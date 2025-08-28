До розвалу Росії може докласти руку Україна: нардеп розповів як

Києву доведеться співпрацювати з Туреччиною та людьми накшталт Пригожина

Україна може взяти активну участь у розвалі Російської Федерації. Починаючи від пропаганди, лобізму народів Росії в європейських інститутах, чим ми вже займаємося, і завершуючи активними діями з підпалювання "пожеж" всередині Росії, щоб її розірвало зсередини.

Про це розповів в інтерв'ю "Телеграфу" народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда. На його думку, велику роль у руйнуванні нашого північного сусіда відіграватиме Туреччина.

Парламентарій пояснив, що як би це не було прикро, Україні доведеться співпрацювати з людьми на кшталт Пригожина, якщо вони готові воювати всередині Росії.

"Так, вони людожери, вони пролили українську кров, але якщо це нам вигідно, щоб розвалити РФ з середини, то ми мусимо з ними співпрацювати та підтримувати. А потім, коли все це розвалиться до біса, ми з цими Пригожиними розберемося і кожного підвісимо за одне місце", – сказав Дунда.

З погляду розвалу імперії, для України відкривається велике вікно можливостей накшталт того, що було у 2022-2023 роках. Та коли Пригожина придушили, це вікно зачинилося. Але зараз відкривається нове вікно, навіть більше, ніж було раніше, зазначив нардеп, – це Кавказ. Туреччина через Вірменію та Азербайджан обома чоботами зайшла на Кавказ.

"Туреччина має такі ж експансивні настрої та плани, як і Російська імперія. Цим двом ведмедям спокійно жити на Кавказі незручно. Туреччина і надалі буде просувати свої інтереси в цьому регіоні", – пояснив Дунда.

За його словами, це питання досить швидкого часу, коли Анкара почне працювати з Дагестаном, Інгушетією, Чечнею і провокувати там кризу. І якраз тут Україна може співпрацювати з Туреччиною.

"В той момент, коли там буде криза і метрополія не зможе її придушити, (як це було під час розвалу Радянської імперії), воно все і вибухне. Туреччина і Кавказ – це зараз той регіон, де ми маємо бути повністю зосереджені задля нашої перемоги", – впевнений нардеп.

