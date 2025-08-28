"Липовая" оппозиция? Почему Запад поддерживает Навальную и Тихановскую только на словах

Максимум, на что способна "оппозиция" — пресс-конференции и мирные марши с флагами

Российская и белорусская оппозиция никогда не имели шансов свергнуть недемократические режимы в своих странах. А коллективный Запад их поддерживал только для того, чтобы иметь рычаг давления на Москву и Минск.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда. Он объяснил, почему на Западе не желают падения диктаторов.

По его словам, когда Запад поддерживал россиянку Юлию Навальную, белоруску Светлану Тихановскую и разные оппозиции в изгнании, это не значит, что они хотели сменить режимы в Москве и Минске.

— У западных партнеров и демократий есть постоянная история кооперации с разными автократическими режимами. Они их поддерживали, заключали контракты. Более того, сами многие из этих автократий вырастили. К примеру, США и Египет, или США и Саудовская Аравия. И таких примеров множество, — говорит нардеп.

По его мнению, Запад всегда хотел иметь инструмент давления на диктаторов, чтобы заключать хорошие контракты. Поэтому создавал "оппозиционеров" типа Навального или Тихановской, не претендовавших на власть, но через которых Вашингтон и Лондон заигрывали и давили на Минск и Москву, чтобы изменить правила игры.

— С точки зрения Лондона и Вашингтона, эти навальные и тихановские никогда не имели возможности и шансов получить какую-либо власть. Это был только инструмент. И потому они никогда не реализовывали активных действий. Максимум, на что были способны, это конференции, марши, хождение с флагами. На большее они разрешения не получали. Это не было их задачей, — подытожил Олег Дунда.

