Все империи падают. Нардеп объяснил, как ускорить развал России

В России много недовольных метрополией, а также очень слабые места на Кавказе

Прогнозируемый распад Российской Федерации является неизбежным, так как в нынешнем виде она является империей, в которой многие национальные регионы недовольны своим положением. Поэтому у Украины должна быть план, как действовать в случае начала развала этой империи.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", сопредседатель объединения "За деколонизацию России" Олег Дунда. Он объяснил, почему распад РФ неизбежен.

— Есть простой ответ: все империи падают. А Московия сейчас — это империя. Российская империя только выглядит монолитной. Но реально она очень хрупкая. Там очень много противоречий, недовольство существующей метрополией, очень слабые места на Кавказе, — говорит нардеп.

По его словам, проявлением этой хрупкости был бунт Пригожина.

— Дело не в том, что он состоялся, а как отреагировала метрополия на угрозу. А она отреагировала никак. Пять тысяч военных идут на Москву, а в это время чиновники Московии просто разбегаются. Из 90 субъектов РФ только 10 глав этих субъектов выступили публично в поддержку Москвы. Все остальные скрылись. Я напомню, что подразделения Чечни даже не дошли до Ростова и долго-долго шли в "пробках". Это о том, что внутри нет сил на это реагировать, — подчеркнул "деколонизатор" России.

Он привел второй пример – Кавказ и то, что произошло между Азербайджаном и Арменией.

— Этот регион очень важен для Москвы. Но во время "большой" войны с Украиной у нее нет сил на то, чтобы этот регион контролировать и реагировать. Они просто оттуда ушли, никак не реагируя. Это о внутренней слабости. И в любом случае эта война приведет к падению Российской империи. Другой вопрос, что падение империи можно ускорить, — считает "слуга".

По его словам, второй фактор связан с тем, что Украина и ее партнеры уже должны иметь план, как поступить, когда империя начнет рушиться.

— Не наблюдать за бунтом Пригожина, не понимая, что делать, а иметь готовый план. Понимать, на кого мы рассчитываем, с кем мы сотрудничаем в условных Твери, Самаре, Красноярске. Как мы с ними устанавливаем отношения, как мы их поддерживаем, чтобы эта империя не собралась снова, как это у них постоянно происходит.

Почему Российская империя приобрела те очертания, которые есть сейчас? Потому что наши западные партнеры в 1991 г. были не готовы к развалу Советской империи. Они фактически дали ей возможность снова собраться с силами. На этот раз мы, как Украина, не должны дать им такой возможности, — подытожил Олег Дунда.

