Прошло 7 лет, а Меркель до сих пор боится собаку Путина

Меркель говорит, что Путин нащупывал почву

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о резонансном эпизоде с лабрадором президента России Владимира Путина, который произошел во время встречи 2007 года в Сочи.

В откровенном интервью телеканалу CNN она сказала, что считает этот случай "демонстрацией силы".

Политик отметила, что до первой встречи ее советник Кристоф Хойсген специально предупредил российскую сторону о ее нежелании контактировать с собаками. Однако во время переговоров в зал неожиданно забежал лабрадор по имени Кони.

По словам Меркель, этот эпизод был сознательной демонстрацией психологического давления. Она предположила, что Путин специально создал такую ситуацию, чтобы проверить ее выдержку и реакцию.

Недавно российский президент Владимир Путин попросил прощения за этот инцидент. Он заявлял, что просто не знал страха женщины перед собаками. Путин также заверил, что в случае предстоящих встреч такого больше не случится. Ангела Меркель, однако, говорит, что целью этого было "прощупывание почвы, насколько она устойчив человек".

Также ранее "Телеграф" писал, что Песков обиделся на мемуары Меркель и заявил, что Путина обманули. По его словам, предварительные планы на длительное сотрудничество не реализовались из-за принципиальных разногласий.