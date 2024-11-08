Любила демонстрировать свои прелести на публике: как в молодости выглядела Ангела Меркель (фото)

В сети даже есть архивные фото политика в купальнике

Ангела Меркель — важная личность в немецкой и мировой политике. Она была канцлером Германии с 2005 по 2021 год и за это время имела существенное влияние на политику Евросоюза и ситуацию в Украине.

"Телеграф" решил выяснить, как в молодости выглядела Ангела Меркель и чем она запомнилась с того времени.

Ангела Меркель. Фото: Getty Images

Ангела Меркель — нудизм и несменная короткая стрижка

Ангела Меркель родилась в Гамбурге 17 июля 1954 года. Сейчас ей 70 лет и в 2021 году она ушла из политики. Меркель называли железной леди немецкой политики. Она была федеральным канцлером Германии 16 лет и стала первой женщиной на этом посту, а еще третьей по продолжительности правления в истории Германии.

Ангела Меркель. Фото: Getty Images

Однако, мало кто знает, что в молодости Ангела Меркель увлекалась нудизмом и не стеснялась демонстрировать обнаженное тело. В сети и сейчас гуляют пикантные фото молодой Меркель, на которых она позирует полностью голой. Также есть и фото юной Ангелы в купальнике.

Когда-то нудиские фото слили в сеть, чтобы дискредитировать канцлера, однако ничего не получились, так как на них она еще не канцлер, а среди немцев нудизм считается нормой.

К слову, на архивных черно-белых снимках можно заметить, что и в юности, и в молодости Ангела Меркель носила короткие стрижки — "под мальчика" и короткие каре.

Ангела Меркель. Фото: Getty Images

Мало кто знает, что в молодости у Меркель был неудачный брак — в 1977 году она вышла замуж за студента-физика, с которым познакомилась в университете. Его звали Ульрих Меркель, они прожили вместе 4 года и развелись. Примечательно, что Ангела Меркель оставила его фамилию себе даже после развода и второго замужества в более зрелом возрасте.

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